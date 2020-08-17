Всё начинается с жара. Учёные выяснили порядок проявления симптомов CoViD-19

Американские учёные выявили последовательность проявления симптомов CoViD-19. Для этого специалисты изучили истории болезни более 55 тысяч пациентов. Результаты исследования учёные опубликовали в журнале Frontiers in Public Health.
Как сообщают эксперты, сначала у заболевших появляется жар, затем кашель и мышечные боли, а позже к симптомам присоединяются тошнота, рвота и диарея.
В Москве от коронавируса вылечилось ещё 819 человекЧисло жителей города, победивших болезнь, приближается к 200 тысячам человек.
Отмечается, что исследование поможет врачам быстрее выявлять болезнь, а также раньше начинать оказывать медицинскую помощь.
По данным Всемирной организации здравоохранения, во всём мире коронавирусом заразилось около 22 миллионов человек, из них более 766 тысяч скончались.
Ранее Лайф публиковал статистику по коронавирусу в России. За сутки количество заболевших выросло почти на пять тысяч человек, а победили вирус более трёх тысяч пациентов.