Всё начинается с жара. Учёные выяснили порядок проявления симптомов CoViD-19

Американские учёные выявили последовательность проявления симптомов CoViD-19. Для этого специалисты изучили истории болезни более 55 тысяч пациентов. Результаты исследования учёные опубликовали в журнале Frontiers in Public Health.

Как сообщают эксперты, сначала у заболевших появляется жар, затем кашель и мышечные боли, а позже к симптомам присоединяются тошнота, рвота и диарея.

Отмечается, что исследование поможет врачам быстрее выявлять болезнь, а также раньше начинать оказывать медицинскую помощь.

По данным Всемирной организации здравоохранения, во всём мире коронавирусом заразилось около 22 миллионов человек, из них более 766 тысяч скончались.