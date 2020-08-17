Президент Мексики заявил о готовности первым испытать российскую вакцину от коронавируса

Глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор готов на себе испытать российскую вакцину от коронавируса. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, которую транслировал сайт мексиканского правительства. По словам политика, он первым сделает прививку в том случае, если будет доказана эффективность препарата.
Вакцина от коронавируса готова. А нужно ли прививаться?В России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса CoViD-19. В гражданский оборот она поступит ориентировочно 1 января. Но нужна ли она будет людям?
— Если мы увидим, что есть результаты, что это эффективно, то мы установим контакт с властями России, — пообещал Лопес Обрадор. — И если к вакцине будет доступ, вперёд!
Старейший британский журнал объяснил, почему весь мир выиграет от российской вакциныПо его словам, подход к разработке препарата в России, судя по всему, был верным.
Напомним, что 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Как отметил глава государства, препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе. О готовности купить вакцину у России уже заявили в Монголии и во Вьетнаме. Внимание на российскую разработку обратили и в Сербии — президент страны Александр Вучич заявил о готовности первым испытать вакцину.