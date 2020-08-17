Неожиданное открытие российских учёных: таблетки от алкоголизма лечат коронавирус

Такое открытие сделали в Институте органической химии имени Н.Д. Зелинского.

Расклад примерно следующий. Человек заразился коронавирусом — это значит, что клетки его организма доверчиво глотают частицы SARS-CoV-2, которые немедленно приступают к своей мерзкой деятельности. А именно — согласно программе, заложенной в РНК вируса, он начинает собирать из внутриклеточного материала запчасти для себе подобных. Репликантов. Получаются целые гирлянды подходящих деталей. Чтобы их соединить друг с другом нужным образом, надо как бы "отрезать" каждую от своей "связки сосисок". Для этого имеются специальные "ножницы", эту функцию выполняют особые белковые структуры —протеазы. Притом у нового коронавируса есть самые главные "ножницы" — основная протеаза. Без этого инструмента ничего отрезать не получится, репликант не появится, то есть размножение вируса остановится.

Это один из немногих белков в вирусе, который экспрессируется сразу, как только вирус попал в клетку. Mpro и, если не ошибаюсь, РНК-полимераза ещё экспрессируются сразу, всё остальное идёт большим куском, который дальше надо нарезать. И занимается этим как раз Mpro Виктор Стройлов Научный сотрудник Института органической химии имени Н.Д. Зелинского РАН

Используют метод стыковки — как в космосе. В роли прибывшего на орбиту корабля — лекарство, а МКС, соответственно, колюще-режущий белок SARS-CoV-2.

Штука в том, что до сих пор микробиологи пытались пристыковать "корабли" только к одному конкретному месту на "станции" — и это очень ограничивало возможности, потому что на самом деле таких мест на белке Мpro превеликое множество. В Институте органической химии воспользовались своим собственным уникальным методом "стыковка по поверхности". То есть они "обходили" всю поверхность белка в поисках подходящей точки, куда можно "подсоединиться".

Идея этого "докинга по поверхности" не в том, чтобы приткнуть лекарство куда-нибудь, лишь бы оно связалось, а чтобы выяснить: мы берём условное лекарство, которое не взаимодействует с белком никак, прикладываем его по всей поверхности белка — и в идеальном варианте видим, что есть регион, который нас интересует, при связывании с которым мы можем сказать, что лекарство будет активно Виктор Стройлов Научный сотрудник Института органической химии имени Н.Д. Зелинского РАН

И в конце концов стыковка удалась. И даже с двумя разными лекарствами. Примечательно, что оба они содержат серу. Правда, одно из них — нератиниб, препарат для лечения рака молочной железы — не показало достаточной эффективности, зато другое оказалось действительно интересным.

Это дисульфирам — таблетки, достаточно хорошо знакомые людям, страдающим запойным алкоголизмом. Действующее вещество — соединение углерода, водорода, азота и серы. Этот препарат блокирует выработку особого фермента в печени, ответственного за распад спирта на углекислый газ и воду. В результате в организме пьющего накапливается "недоразложившийся спирт" (уксусный альдегид) — и возникает отравление. Стоит человеку выпить — и его тошнит, рвёт, ему очень и очень плохо. Более-менее сознательные пациенты принимают его самостоятельно, чтобы бороться с искушением, а в особо тяжёлых случаях дисульфирамом кодируют — делают укол, который действует от полугода до двух лет, или даже вшивают "торпеду" с лекарством, она работает примерно столько же.

Так вот, выяснилось, что по такому же принципу в случае успешной стыковки дисульфирам блокирует и тот самый "разрезающий" белок, которым оперирует SARS-CoV-2. И это ещё не всё. Препарат вдобавок предотвращает снижение в организме количества очень полезного вещества — глутатиона, он считается одним из важнейших (если не самым важным) антиоксидантов, то есть нейтрализует кислоты. На фоне коронавируса с этим веществом начинается напряжёнка, что приводит к более тяжёлому течению болезни.

Теперь предстоит выяснить, как и в каких дозах дисульфирам можно и нужно применять для лечения коронавируса. Этим сейчас занялись в США — американские учёные заявили, что планируют в порядке эксперимента в течение трёх дней давать 60 пациентам с ковидом по две тысячи миллиграммов дисульфирама в день. Это значит, если таблетки по 100 миллиграммов, по 20 таблеток в сутки?

На самом деле в такой дозе дисульфирам уже применяли, были клинические исследования в других показаниях, и эта доза вроде как переносится нормально, за исключением того, что есть прямая реакция на препарат — непереносимость алкоголя Виктор Стройлов Научный сотрудник Института органической химии имени Н.Д. Зелинского РАН