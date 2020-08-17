Вирусолог рассказал, как проверить теорию о появлении CoViD-19 ещё в 2012 году

Китайские горняки действительно могли заразиться CoViD-19 ещё в 2012 году, и доказать это можно только двумя способами. Об этом рассказал вирусолог и заслуженный деятель науки РФ профессор Анатолий Альтштейн агентству URA.ru.

— Это действительно мог быть CoViD-19. А мог быть другой коронавирус, так как летучие мыши переносят много разных вирусов, следовательно, в их пещерах их полно, — заявил вирусолог.

Также учёный рассказал о двух способах доказать факт заражения китайцев семь лет назад. Первый — сравнить штаммы нынешнего CoViD-19 и того вируса, которым заразились рабочие. Второй — исследовать на антитела к коронавирусу кровь жителей того региона, где заразились горняки. Если иммунитет к CoViD-19 у них найдут, значит, это был он.

Анатолий Альтштейн подчеркнул, что первый из перечисленных способов "лучше и проще". Однако, по его словам, доказательство этой гипотезы никак не повлияет на пандемию. Впрочем, было бы интересно узнать правду с теоретической точки зрения.