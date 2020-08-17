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В России приступили к разработке вакцины от CoViD-19 для животных

Препарат подойдёт для всех восприимчивых к CoViD-19 видов, но создаётся он в первую очередь для норок.

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Россельхознадзор занимается разработкой вакцины от коронавируса для животных, первые тест-образцы могут появиться уже этой осенью. Об этом рассказал руководитель ведомства Сергей Данкверт.

– Пока говорить о сроках готовности вакцины рано, но я думаю, уже осенью будут готовы образцы для широких производственных испытаний, – отметил глава Россельхознадзора.

По его словам, препарат подойдёт для всех восприимчивых к CoViD-19, но разрабатывается он в первую очередь для норок. Данкверт уточнил, что в Голландии и Дании на фермах из-за коронавируса уничтожили несколько миллионов куньих — они быстро передают вирус друг другу. Поскольку в России разведением норок занимаются сотни предприятий, необходимо обезопасить этот бизнес, отметил он.

– Сначала необходимо завершить процесс разработки, а потом посмотреть, будет ли спрос. В первую очередь мы делаем её для российских зверохозяйств и для тех, кто хочет привить домашних питомцев, – добавил Данкверт.

Тысячи норок планируют умертвить с помощью газа на "коронавирусных" фермах в Нидерландах

Изначально предполагалось, что больные зверьки не могут быть разносчиками инфекции и не опасны для людей, но всё оказалось иначе.

Лайф уже сообщал, что вспышка заражения коронавирусом была выявлена у норок в Нидерландах в середине апреля, однако тогда предполагалось, что животные заразились от человека, а не наоборот. Более того, учёные склонялись к версии, что больные зверьки не могут быть разносчиками инфекции и не опасны для людей.

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