В России приступили к разработке вакцины от CoViD-19 для животных

Россельхознадзор занимается разработкой вакцины от коронавируса для животных, первые тест-образцы могут появиться уже этой осенью. Об этом рассказал руководитель ведомства Сергей Данкверт.

– Пока говорить о сроках готовности вакцины рано, но я думаю, уже осенью будут готовы образцы для широких производственных испытаний, – отметил глава Россельхознадзора.

По его словам, препарат подойдёт для всех восприимчивых к CoViD-19, но разрабатывается он в первую очередь для норок. Данкверт уточнил, что в Голландии и Дании на фермах из-за коронавируса уничтожили несколько миллионов куньих — они быстро передают вирус друг другу. Поскольку в России разведением норок занимаются сотни предприятий, необходимо обезопасить этот бизнес, отметил он.

– Сначала необходимо завершить процесс разработки, а потом посмотреть, будет ли спрос. В первую очередь мы делаем её для российских зверохозяйств и для тех, кто хочет привить домашних питомцев, – добавил Данкверт.