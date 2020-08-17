Глава Минздрава рассказал, какие регионы одними из первых получат вакцину от гриппа

Михаил Мурашко уверен, что население должно прислушиваться к советам медиков, в том числе в отношении прививок.

Северные регионы России одними из первых получат федеральные поставки вакцин от гриппа. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и призвал уделить особое внимание во время прививочной кампании медикам и лицам из групп риска.

— Сейчас начинается уже программа [вакцинации от гриппа], пошла уже доставка вакцин против гриппа. Северные территории одними из первых будут получать федеральные поставки вакцин. Важно отобрать контингенты, которые наиболее подвержены осложнениям при заболевании гриппом. Медиков должны обязательно провакцинировать, — сказал глава Минздрава после посещения онкодиспансера в Магадане.

По мнению Мурашко, жители области должны следовать рекомендациям медиков, в том числе в отношении вакцинации. Он уверен, что профилактические меры позволят добиться улучшения эпидобстановки.