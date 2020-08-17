Глава Минздрава рассказал, какие регионы одними из первых получат вакцину от гриппа

Северные регионы России одними из первых получат федеральные поставки вакцин от гриппа. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и призвал уделить особое внимание во время прививочной кампании медикам и лицам из групп риска.

— Сейчас начинается уже программа [вакцинации от гриппа], пошла уже доставка вакцин против гриппа. Северные территории одними из первых будут получать федеральные поставки вакцин. Важно отобрать контингенты, которые наиболее подвержены осложнениям при заболевании гриппом. Медиков должны обязательно провакцинировать, — сказал глава Минздрава после посещения онкодиспансера в Магадане.

По мнению Мурашко, жители области должны следовать рекомендациям медиков, в том числе в отношении вакцинации. Он уверен, что профилактические меры позволят добиться улучшения эпидобстановки.