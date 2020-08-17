Власти Германии намерены обратиться в ООН из-за угроз США "Северному потоку — 2"

Недопустимо, чтобы какая-то страна диктовала Германии или в целом Европейскому союзу условия обустройства собственного энергоснабжения. Такое заявление сделал глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст, объясняя, почему немецкие власти рассматривают возможность обращения в ООН из-за угроз США ввести санкции в отношении "Северного потока — 2" и компаний, причастных к его строительству.

– Это нарушение — так угрожать суверенитету страны при помощи экстерриториальных санкций. Ведь дело в том, что эти санкции не касаются территории США, они касаются Европейского союза, — заявил в интервью RT Deutsch Клаус Эрнст, комментируя ранее заявление Еврокомиссии, что санкции США по российскому газопроводу нарушают международное законодательство.

По словам Эрнста, Евроюз не исключает, что в случае введения подобных американских санкций Европа может не только обратиться в ООН, но и в соответствующие суды.

– Следующая мера, которую мы тоже обсуждаем, связана с тем, чтобы затронуть этот вопрос и на уровне ООН. А затем, возможно, подать жалобы в соответствующие суды. А там посмотрим, что они решат, — заявил он.

Как сообщал Лайф, ранее представители 24 стран Евросоюза выразили протест США в связи с планами американских властей ввести новые санкции против газопровода "Северный поток — 2".