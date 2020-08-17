При плохой форме от него есть и польза. Учёные обнаружили неожиданные плюсы в употреблении пива

В Германии нашли ещё один аргумент в пользу любимого национального напитка. Однако эксперты предупредили о многочисленных "но".

Недавно любители пива нашли повод лишний раз пропустить по кружечке: исследователи в Берлине установили, что пенный напиток укрепляет кости. Они обстоятельно изучили химический состав различных видов пива и обнаружили, что ячмень, из которого чаще всего делают солод, содержит много коллагена. Немецкие учёные при этом отметили, что в светлом ячменном пиве его гораздо больше, чем в тёмном.

Коллаген — это белок, который очень нужен соединительным тканям, в том числе костям, хрящам и сухожилиям. Его считают средством профилактики остеопороза. К примеру, в Японии в 2010 году эксперимент на грызунах показал, что введение коллагена увеличивает количество полезных органических веществ в их костях.

Надо сказать, уже не в первый раз наука говорит о положительном эффекте пива именно для скелета. В научной работе, опубликованной в 2010 году в Journal of the Science of Food and Agriculture, говорится, что ячменное пиво богато кремнием — тоже принципиально важным элементом для укрепления костей. Притом в напитке он прекрасно усваивается.

А в 2012 году в Орегонском университете (США) порекомендовали женщинам в возрасте для профилактики остеопороза пить по бокалу пива в день. Исследование посвятили женщинам, потому что у них после климакса резко падает уровень выработки гормона эстрогена, а он нужен для обновления костной ткани. Возможно, именно поэтому такой болезнью, по статистике, чаще страдают дамы. Так вот, американские учёные попросили сорок женщин принимать по одной-две "дозы" пива в день. Надо понимать, это один-два бокала. Через какое-то время им велели прекратить это. Выяснилось, что через две недели после возвращения к исключительно трезвому образу жизни у них в крови повысилось количество маркеров истощения костей. Как только пациентки вернули пиво в рацион, ситуация вновь улучшилась.

Что такое остеопороз

Это хрупкие кости. Кости, которые ломаются без всяких травм, просто под тяжестью тела. Плотность костной ткани снижается, потому что в ней нарушается обмен веществ. Например, катастрофически не хватает кальция. Выглядит это так. Справа — здоровая кость, слева — с остеопорозом.

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В 2018 году исследователи подсчитали, что такие кости примерно у 14 миллионов россиян, это 10% населения. И есть прогнозы, согласно которым через 30 лет остеопороз будет у 56% жителей страны. Уже сейчас в России каждая четвёртая женщина за 50 хоть раз что-нибудь ломала, так сказать, без веской — травматической — причины. У мужчин того же возраста переломы из-за остеопороза встречаются почти вдвое реже.

Действительно ли пиво помогает костям?

Марият Мухина Эксперт "Роскачества", диетолог, доктор медицинских наук

"Ячмень полезен в виде ячменя, а не в виде пива. Исследование о том, что он помогает против остеопороза, — это вбросы, которые выгодны производителям пива. Отрасль наседает на ЗОЖ. А зожники — против пива, это единственный напиток, в котором не установлено норм по сивушным маслам, это самое токсичное соединение на нервной ткани, и у нас в стране эти масла нигде не "ГОСТируются", и там этих масел сивушных огромное количество, в несколько раз больше, чем в вине и в водке, в крепких напитках".

"Производители нажимают, что "безвредная суточная доза — это литр для мужчины и пол-литра для женщины". Вы понимаете, что это через год будет пивной алкоголизм? Страна через год сопьётся, что, в общем-то, мы и видим в Европе. В этот сезон мы, конечно, не увидели европейцев, сидящих с утра в кафе с бокалом розе или с бокалом пива. А обычно это классическое зрелище, когда идёшь мимо утренних кафе — и все алкоголики уже сидят, дабы не допустить похмельного синдрома".

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"Какие-то следы ячменя, которые там якобы стимулируют коллаген, — это отнюдь не коллаген. Пиво — это же не холодец, вот в холодце действительно есть коллаген. Но в пиве, которое на 90 с лишним процентов состоит из воды и содержит несколько процентов алкоголя, — там максимум пять процентов будет вот этой взвеси с женскими гормонами (эстрогенами) и каким-то экстрактом ячменя. В каше ячмень больше простимулирует коллаген, чем те следы, которые находятся в пиве. Поэтому считать пиво каким-то источником коллагена — это просто смешно".

"Как источник каких-то полезных веществ алкоголь употреблять не стоит. Поверьте, есть масса других продуктов, где действительно можно извлечь пользу. Самый лучший источник коллагена в продуктах — это, конечно же, холодец наш любимый. Очень много его вообще в принципе в мясе. Вот, например, в 100 граммах говядины 2,6% коллагена, в индейке — 2,4%, в свинине — 2,1%, в мясе рыб — 1,6% чистого коллагена, и не надо для этого пить пиво, где вы, возможно, получите вещество, которое только стимулирует коллаген, а не сам коллаген. Мясо уток, курицы — вот они источники коллагена. И также он содержится в льняном семени, в ржаном хлебе, в диком рисе, сыре твёрдых сортов".

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"Есть ещё продукты, которые повышают синтез коллагена. Это крупы, бобовые — почему ячмень и оказался в центре внимания. Дальше — всё, что богато медью. Это улитки, устрицы — моллюски. Всё, что богато витамином С, — это ягоды, особенно черника, а также киви, цитрусовые. Что богато серой — это яичный белок. Что богато цинком — это ростки пшеницы, и в пивных дрожжах также есть цинк, который содержится и в шоколаде, какао. Цинк стимулирует кроветворение и синтез коллагена. Дальше — жирные кислоты, омега-3, омега-6, омега-9. Это лосось, жирная рыба. Кремний — в свёкле. Железо — опять же мясо, печёнка. И лютеин — это цветная капуста, салат".

"Пиво — древний напиток, он прошёл тысячелетия, его как варили, так и варят, он всё равно будет с человечеством. Но нужно смириться с тем, что будет сокращение потребления алкогольных напитков, потому что всё-таки алкоголь — это депрессант. И тот вред, который несёт алкоголь для нервной системы, для печени, вызывает ожирение печени, поражение поджелудочной железы, — он никак не перекроется какой-то стимуляцией коллагена, даже если она есть".

Что ещё полезного находили в пиве

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На портале "Роскачества" перечислен целый список. Во-первых, в пиве найдено вещество, которое борется с канцерогенами. Во-вторых, отмечается его способность выводить из организма алюминий — пиво даже назначают при отравлении этим металлом (такое бывает, к примеру, у людей, работающих в металлургии). В-третьих, в умеренных количествах оно снижает риск образования камней в почках. В-четвёртых, по содержанию железа, фосфора, магния, калия, меди и цинка идентично апельсиновому соку.