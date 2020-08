При плохой форме от него есть и польза. Учёные обнаружили неожиданные плюсы в употреблении пива

Надо сказать, уже не в первый раз наука говорит о положительном эффекте пива именно для скелета. В научной работе, опубликованной в 2010 году в Journal of the Science of Food and Agriculture, говорится, что ячменное пиво богато кремнием — тоже принципиально важным элементом для укрепления костей. Притом в напитке он прекрасно усваивается.