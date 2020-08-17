При плохой форме от него есть и польза. Учёные обнаружили неожиданные плюсы в употреблении пива

В Германии нашли ещё один аргумент в пользу любимого национального напитка. Однако эксперты предупредили о многочисленных "но".
Недавно любители пива нашли повод лишний раз пропустить по кружечке: исследователи в Берлине установили, что пенный напиток укрепляет кости. Они обстоятельно изучили химический состав различных видов пива и обнаружили, что ячмень, из которого чаще всего делают солод, содержит много коллагена. Немецкие учёные при этом отметили, что в светлом ячменном пиве его гораздо больше, чем в тёмном.
Коллаген — это белок, который очень нужен соединительным тканям, в том числе костям, хрящам и сухожилиям. Его считают средством профилактики остеопороза. К примеру, в Японии в 2010 году эксперимент на грызунах показал, что введение коллагена увеличивает количество полезных органических веществ в их костях.
Надо сказать, уже не в первый раз наука говорит о положительном эффекте пива именно для скелета. В научной работе, опубликованной в 2010 году в Journal of the Science of Food and Agriculture, говорится, что ячменное пиво богато кремнием — тоже принципиально важным элементом для укрепления костей. Притом в напитке он прекрасно усваивается.
А в 2012 году в Орегонском университете (США) порекомендовали женщинам в возрасте для профилактики остеопороза пить по бокалу пива в день. Исследование посвятили женщинам, потому что у них после климакса резко падает уровень выработки гормона эстрогена, а он нужен для обновления костной ткани. Возможно, именно поэтому такой болезнью, по статистике, чаще страдают дамы. Так вот, американские учёные попросили сорок женщин принимать по одной-две "дозы" пива в день. Надо понимать, это один-два бокала. Через какое-то время им велели прекратить это. Выяснилось, что через две недели после возвращения к исключительно трезвому образу жизни у них в крови повысилось количество маркеров истощения костей. Как только пациентки вернули пиво в рацион, ситуация вновь улучшилась.
Что такое остеопороз
Это хрупкие кости. Кости, которые ломаются без всяких травм, просто под тяжестью тела. Плотность костной ткани снижается, потому что в ней нарушается обмен веществ. Например, катастрофически не хватает кальция. Выглядит это так. Справа — здоровая кость, слева — с остеопорозом.
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В 2018 году исследователи подсчитали, что такие кости примерно у 14 миллионов россиян, это 10% населения. И есть прогнозы, согласно которым через 30 лет остеопороз будет у 56% жителей страны. Уже сейчас в России каждая четвёртая женщина за 50 хоть раз что-нибудь ломала, так сказать, без веской — травматической — причины. У мужчин того же возраста переломы из-за остеопороза встречаются почти вдвое реже.
Обратный эффект пива. Как пить и худетьХочется убрать пивной животик, но не хочется изнурять себя упражнениями. Лайф выяснил, как пить пенный напиток, чтобы не испортить фигуру.
Действительно ли пиво помогает костям?
Марият Мухина
Эксперт "Роскачества", диетолог, доктор медицинских наук
"Ячмень полезен в виде ячменя, а не в виде пива. Исследование о том, что он помогает против остеопороза, — это вбросы, которые выгодны производителям пива. Отрасль наседает на ЗОЖ. А зожники — против пива, это единственный напиток, в котором не установлено норм по сивушным маслам, это самое токсичное соединение на нервной ткани, и у нас в стране эти масла нигде не "ГОСТируются", и там этих масел сивушных огромное количество, в несколько раз больше, чем в вине и в водке, в крепких напитках".
"Производители нажимают, что "безвредная суточная доза — это литр для мужчины и пол-литра для женщины". Вы понимаете, что это через год будет пивной алкоголизм? Страна через год сопьётся, что, в общем-то, мы и видим в Европе. В этот сезон мы, конечно, не увидели европейцев, сидящих с утра в кафе с бокалом розе или с бокалом пива. А обычно это классическое зрелище, когда идёшь мимо утренних кафе — и все алкоголики уже сидят, дабы не допустить похмельного синдрома".
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"Какие-то следы ячменя, которые там якобы стимулируют коллаген, — это отнюдь не коллаген. Пиво — это же не холодец, вот в холодце действительно есть коллаген. Но в пиве, которое на 90 с лишним процентов состоит из воды и содержит несколько процентов алкоголя, — там максимум пять процентов будет вот этой взвеси с женскими гормонами (эстрогенами) и каким-то экстрактом ячменя. В каше ячмень больше простимулирует коллаген, чем те следы, которые находятся в пиве. Поэтому считать пиво каким-то источником коллагена — это просто смешно".
"Как источник каких-то полезных веществ алкоголь употреблять не стоит. Поверьте, есть масса других продуктов, где действительно можно извлечь пользу. Самый лучший источник коллагена в продуктах — это, конечно же, холодец наш любимый. Очень много его вообще в принципе в мясе. Вот, например, в 100 граммах говядины 2,6% коллагена, в индейке — 2,4%, в свинине — 2,1%, в мясе рыб — 1,6% чистого коллагена, и не надо для этого пить пиво, где вы, возможно, получите вещество, которое только стимулирует коллаген, а не сам коллаген. Мясо уток, курицы — вот они источники коллагена. И также он содержится в льняном семени, в ржаном хлебе, в диком рисе, сыре твёрдых сортов".
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"Есть ещё продукты, которые повышают синтез коллагена. Это крупы, бобовые — почему ячмень и оказался в центре внимания. Дальше — всё, что богато медью. Это улитки, устрицы — моллюски. Всё, что богато витамином С, — это ягоды, особенно черника, а также киви, цитрусовые. Что богато серой — это яичный белок. Что богато цинком — это ростки пшеницы, и в пивных дрожжах также есть цинк, который содержится и в шоколаде, какао. Цинк стимулирует кроветворение и синтез коллагена. Дальше — жирные кислоты, омега-3, омега-6, омега-9. Это лосось, жирная рыба. Кремний — в свёкле. Железо — опять же мясо, печёнка. И лютеин — это цветная капуста, салат".
"Пиво — древний напиток, он прошёл тысячелетия, его как варили, так и варят, он всё равно будет с человечеством. Но нужно смириться с тем, что будет сокращение потребления алкогольных напитков, потому что всё-таки алкоголь — это депрессант. И тот вред, который несёт алкоголь для нервной системы, для печени, вызывает ожирение печени, поражение поджелудочной железы, — он никак не перекроется какой-то стимуляцией коллагена, даже если она есть".
Что ещё полезного находили в пиве
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На портале "Роскачества" перечислен целый список. Во-первых, в пиве найдено вещество, которое борется с канцерогенами. Во-вторых, отмечается его способность выводить из организма алюминий — пиво даже назначают при отравлении этим металлом (такое бывает, к примеру, у людей, работающих в металлургии). В-третьих, в умеренных количествах оно снижает риск образования камней в почках. В-четвёртых, по содержанию железа, фосфора, магния, калия, меди и цинка идентично апельсиновому соку.
А дальше — содержимое другой чаши весов: вымывание из организма многих других микроэлементов, слабоумие (притом не обязательно старческое), ожирение, инфаркты, инсульты, ишемия, язва, цирроз печени, гастрит... Пожалуй, достаточно.