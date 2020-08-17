Названы самые популярные пластические операции после карантина

Число пластических операций после снятия коронавирусных ограничений вернулось к прежним показателям и даже продемонстрировало рост по сравнению с июлем прошлого года. Об этом рассказала главный внештатный специалист, пластический хирург Минздрава РФ Наталья Мантурова.

Чаще всего жители России прибегают к пластике век, носа, груди. Спрос на откачку жира тоже вырос, но незначительно. Подготовка к операциям скорректирована в соответствии с эпидемией коронавируса: обязательными стали ПЦР-диагностика, анализы на CoViD-19 и компьютерная томография.

— В ходе предоперационной диагностики мы стали сталкиваться с пациентами, которые перенесли вирус бессимптомно и не знают об этом. На обследовании обнаруживаются антитела в крови или изменения в лёгких, — рассказала Мантурова NEWS.ru.

При обнаружении изменений в лёгких в силу перенесённого коронавируса пластику откладывают. Хирург объясняет, что возможные последствия оперативного вмешательства у таких пациентов ещё не установлены.