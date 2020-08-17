Коронавирус поразил 95% лёгких. В Подмосковье вылечили, казалось, безнадёжно больную россиянку

Врачи в Подмосковье спасли жизнь 62-летней пациентке, у которой практически отказали лёгкие из-за коронавирусной инфекции. Галина Скрыльникова из Реутова провела в больнице 57 дней, 20 из которых она лежала в реанимации с острой формой двусторонней пневмонии. В те дни её состояние оценивалась как тяжёлое. Медики называют чудом, что пациентка смогла поправиться после такого масштабного поражения лёгких.

— Самый страшный день был примерно в середине течения заболевания Галины Сергеевны, когда мы делали ей не первое по счёту уже КТ. Поражение было более 95%. На тот момент она была на неинвазивной вентиляции лёгких. То есть без дополнительного насыщения крови кислородом она бы уже не могла самостоятельно дышать. В тот день мы сомневались в успехе, — рассказала Лайфу заведующая третьим инфекционным отделением МАО ЦГБ города Реутова Наталья Ивакина.

Врач пояснила, что, когда состояние женщины стабилизировалось и её отправили из реанимации в стационар, Галина Сергеевна была крайне слаба. Она похудела на 13 килограммов и не могла самостоятельно передвигаться. Врачам пришлось буквально заново учить её ходить.

— Постепенно она начала вставать, потом ходить по боксу. Мы стали выводить её на крылечко, чтобы она подышала воздухом. Но это был долгий процесс. Она у нас единственный пациент, который пробыл 57 дней. У нас таких больных прошли три человека. Все они выжили. Но если брать общую статистику — это нонсенс, — отметила Наталья Ивакина.