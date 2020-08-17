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Коронавирус поразил 95% лёгких. В Подмосковье вылечили, казалось, безнадёжно больную россиянку

После реанимации пациентка потеряла 13 килограммов веса и не могла самостоятельно передвигаться.

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Врачи в Подмосковье спасли жизнь 62-летней пациентке, у которой практически отказали лёгкие из-за коронавирусной инфекции. Галина Скрыльникова из Реутова провела в больнице 57 дней, 20 из которых она лежала в реанимации с острой формой двусторонней пневмонии. В те дни её состояние оценивалась как тяжёлое. Медики называют чудом, что пациентка смогла поправиться после такого масштабного поражения лёгких.

Самый страшный день был примерно в середине течения заболевания Галины Сергеевны, когда мы делали ей не первое по счёту уже КТ. Поражение было более 95%. На тот момент она была на неинвазивной вентиляции лёгких. То есть без дополнительного насыщения крови кислородом она бы уже не могла самостоятельно дышать. В тот день мы сомневались в успехе, — рассказала Лайфу заведующая третьим инфекционным отделением МАО ЦГБ города Реутова Наталья Ивакина.

Врач пояснила, что, когда состояние женщины стабилизировалось и её отправили из реанимации в стационар, Галина Сергеевна была крайне слаба. Она похудела на 13 килограммов и не могла самостоятельно передвигаться. Врачам пришлось буквально заново учить её ходить.

Постепенно она начала вставать, потом ходить по боксу. Мы стали выводить её на крылечко, чтобы она подышала воздухом. Но это был долгий процесс. Она у нас единственный пациент, который пробыл 57 дней. У нас таких больных прошли три человека. Все они выжили. Но если брать общую статистику — это нонсенс, — отметила Наталья Ивакина.

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