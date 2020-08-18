Машину на штрафстоянку, а водителя в тюрьму. ГИБДД начнёт отбирать автомобили у пьяных водителей

Как это будет работать в России, пока никто не знает.

Почему это важно

Каждый год по вине пьяных водителей погибает около пяти тысяч человек. От года к году эта цифра меняется в разные стороны, но примерно пять тысяч семей ежегодно ищут деньги на похороны и через 40 дней пытаются начать жить заново. Наказание за езду в нетрезвом виде, если водитель не совершил ДТП и не убил человека, относительно гуманное. Управление автомобилем в состоянии опьянения в первый раз (если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния) по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ — штраф 30 000 рублей + лишение прав на полтора-два года.

За повторное нарушение (пьяное вождение без прав или пьяное вождение после лишения) водителю грозит арест на 10–15 дней и штраф в 30 000 рублей. Незначительность наказания, как говорят юристы, понимают и потенциальные "лишенцы", поэтому радикального снижения количества пьяных за рулём добиться пока не удалось. Вопрос ребром в отношении пьяных водителей в других странах стоит давно. Например, в Южной Корее за ДТП со смертельным исходом, совершённое пьяным водителем, грозит пожизненное заключение и конфискация большей части имущества.



Предложение ужесточить ответственность водителей и конфисковывать их автомобили в случае повторного нарушения в России обсуждается с 2017 года, но до реальных поправок в законопроект дело пока не дошло. Один из самых успешных кейсов по борьбе с пьяными на дорогах с 2013 года принадлежит братской Белоруссии.

Как это работает

В ближайшем будущем в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях РФ появится новая статья. У автовладельцев будут конфисковывать автомобиль, если в течение года сотрудники ГИБДД повторно "оформят" водителя за езду в нетрезвом состоянии.

При этом в законопроекте уточняется, что нарушитель будет проходить в суде по статье 264.1 УК, в то время как забирать автомобиль насовсем будут уже по 34.34 КоАП. В целом такая практика будет походить на методы работы органов правопорядка в Белоруссии, где с пьяными водителями особенно не церемонятся.

С учётом схожего менталитета у белорусских и российских водителей, опыт наказания за пьяную езду, как отмечает адвокат Геннадий Ткач, может быть внедрён в кратчайшие сроки с незначительными изменениями нормативно-правовой базы.

Административные наказания в российском и белорусских кодексах регламентируются примерно одинаково. Практика изъятия автомобилей за повторное нарушение у нас в стране не применяется, но в Белоруссии она работает давно, примерно с 2010 года. За десять лет удалось таким образом значительно снизить количество пьяных ДТП Геннадий Ткач Адвокат

Белорусский кейс, по словам Ткача, может быть применён в России почти без изменений. Если поправки в законопроект об ответственности водителей за повторное нарушение будут приняты, то процедура расставания с любимой машиной для владельца может выглядеть следующим образом.

Первое нарушение. Административное наказание, штраф в 60 тысяч рублей (текущий "тариф на глупость" — 30 тысяч) и автоматическое лишение прав при отказе пройти медицинскую экспертизу.

Повторное нарушение. Штраф в 500 тысяч рублей (сейчас штраф 200 тысяч рублей), обязательные работы или лишение свободы.

Адвокат Адвокатской палаты Москвы Константин Кудряшов пояснил, что, с учётом существующих условий отбывания наказания в колониях и тюрьмах, абсолютное большинство людей боится оказаться в местах лишения свободы.

Есть вероятность, что под угрозой лишения права собственности на автомобиль водители будут предлагать взятки, соразмерные его стоимости. Водителям будет выгоднее предложить деньги на месте, например триста тысяч, чем лишиться автомобиля стоимостью, например, миллион. Некоторых из таких водителей будут ловить на взятках и осуждать лет так на восемь реального лишения свободы Константин Кудряшов Адвокат Адвокатской палаты г. Москвы

Если абстрагироваться от возможной коррупционной составляющей в случаях повторного оформления протоколов за пьяное вождение, то, как отмечает руководитель компании по залоговым аукционам Виталий Ермаков, схема последующей работы с автомобилем будет примерно такой же, как в Белоруссии.

В Белоруссии раз в месяц проводятся аукционы, на которых продаются такие автомобили. Желающих купить автомобиль с большим дисконтом много: государству невыгодно держать автомобиль на спецстоянке долго, чинить его, обслуживать. Проще продать его как есть. При этом я знаю, что в РБ в отдельных случаях в аукционах участвуют родственники осуждённых судом водителей и выкупают машины обратно. Пользуются транспортом после аукциона или нет — сказать нельзя, но за вождение в пьяном виде водитель однозначно несёт наказание Виталий Ермаков Руководитель компании по проведению залоговых аукционов

Ермаков пояснил также, что практика конфискации автомобилей широко распространена в Китае, Японии, Филиппинах, Малайзии, Сингапуре и в целом ряде стран, где в отношении отдельных правонарушений действует принцип нулевой терпимости.

Белоруссия за много лет такой практики показывает неплохие результаты: за первые пять лет, насколько мне известно, после введения конфискации за повторную езду в пьяном виде, количество нетрезвых водителей за рулём снизилось на 20 процентов. Есть вероятность, что если этот закон заработает у нас, то водители будут бояться не только повторного нарушения, но и первого. Но будет ли пересмотр норм алкоголя в крови, придётся ли "дуть в трубочку" или сразу нужно будет ехать на экспертизу? Вопросов много Виталий Ермаков Руководитель компании по проведению залоговых аукционов