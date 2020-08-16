Самопал не пройдёт. ГИБДД вводит новые штрафы за незаконные багажники на крыше

Инициатива выглядит логичной, но есть детали, из-за которых могут начаться споры.

Так же, как с тонировкой

С точки зрения законности требования Технического регламента Таможенного союза выглядят примерно так же, как запрет на тонировку передней полусферы автомобиля. Требования от 2020 года, в соответствии с которыми любые изменения в конструкции транспортного средства должны утверждаться в ГИБДД и сертифицироваться в специализированных лабораториях, выглядят логично, и единственная цель такого нововведения — безопасность движения. Помимо самодельного фаркопа в нештатное место, изменения конструкции фар (ксенон и "линзованая" оптика в фары, которые для этого не предназначены), в список запретных конструкций попали и самодельные багажники.

Если отказаться от процедуры регистрации изменений в конструкцию автомобиля, то первый же наряд ДПС применит к водителю ст. 12.5 КоАП РФ: "Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена, влечёт предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей". Как и в случае с тонировкой, после небольшого штрафа ездить так, как остановили, уже не получится, придётся устранять неисправность на месте. В случае с тонировкой придётся сдирать плёнку, а багажник и всё содержимое снимать прямо на глазах инспекторов. Куда денется вся поклажа для путешествия или переезда, инспекторов волновать уже не будет.

Узаконенная перепланировка

Проблема самодельных багажников действительно требовала решения последние несколько лет. Автоюрист Сергей Мигун отметил, что тяжёлые ДТП из-за неправильно установленных и сваренных в гаражах багажников не редкость, и "грешат" такими самоделками не только водители легковых авто, но и собственники коммерческого транспорта.

Если вы ездите за рулём по городу, то наверняка видели "газели" с наваренным каркасом для перевозки стройматериалов, пластиковых окон. Возят что угодно, и при этом контроля за исправностью таких решений нет — все они варятся в гараже из обычного металлического уголка или трубы, какая там безопасность знают только те, кто этим занимается Сергей Мигун Автоюрист

Штатных багажников наказание по ст. 12.5 КоАП РФ не касается. Багажники, которые продаются в магазинах официально, поставляются с готовым комплектом документов и уже прошли необходимую сертификацию в государственных лабораториях. Единственная тонкость нововведения — нужно внимательно следить за весом перевозимого на крыше груза. Лимит производителя в 50–100 килограмм указывается неслучайно. Во-первых, такой вес незначительно влияет на управляемость машины, однако меняет ощущения от вождения, и размещение багажника на крыше придётся учитывать при движении на высоких скоростях, особенно по трассам. Во-вторых, всё, что больше 100 килограмм, автоматически приравнивается к крупногабаритным грузам, а это совсем другие правила перевозки.

В пресс-службе ГК "Автоспеццентр" нам пояснили, что несертифицированные багажники, установленные без прохождения испытаний в ГИБДД, согласно Техническому регламенту, приравниваются к неисправностям, которые делают невозможной эксплуатацию авто.

Как и любая другая деталь, не запланированная автоконцерном на этапе производства, багажник может быть сделан из непрочных материалов или иметь ненадёжное крепление, что в случае его поломки может угрожать безопасности водителя и остальных участников дорожного движения. Если на автомобиле установлено штатное крепление от производителя, значит, установка багажника не считается самостоятельной и не должна проходить дополнительную сертификацию в ГИБДД Пресс-служба ГК "Автоспеццентр"

Законность и доступность

За подробностями относительно особенностей конструкции багажника мы обратились в дилерский центр "Ауди-Север" в Москве. В отделе дополнительного оборудования дилерского центра (запись разговора имеется в распоряжении Life.ru) нам пояснили, что с оригинальным багажником из алюминиевого сплава максимальная скорость движения ограничивается отметкой в 130 километров в час, в то время как аналог снижает порог максимальной скорости до 100 километров в час.

Эксперты и специалисты по контраварийному вождению отмечают, что с боксом на крыше можно ездить и быстрее, но характер автомобиля и способность устойчиво стоять на дороге после установки на крышу крупного груза тоже изменятся. Адвокат Сергей Мазепин пояснил, что в случае ДТП из-за слетевшего с креплений багажника все вопросы у правоохранителей будут к его владельцу. А вот владелец вправе переложить ответственность на магазин, продавший такой багажник.

Установку багажника регламентирует ГОСТ Р 41.26-2001 "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении их наружных выступов". У каждого багажника, который продаётся в России, должен быть такой сертификат. Если его нет, то отвечать за водителя в суде будет компания, которая продала несертифицированный багажник, ставший причиной ДТП Сергей Мазепин Адвокат

Как отметил Мазепин, в большинстве сертификатов указывается даже тип и модель автомобиля, для которого регламентируется использование бокса для лыж или вещей.

Операционный директор розничной сети автомобилей с пробегом Automama Михаил Ерцев отметил, что новые нормы по нелегальным багажникам объясняются стремлением ГИБДД к безопасности участников дорожного движения и пешеходов.

ГИБДД видит опасность в самодельных или закреплённых в не предусмотренных для этого местах багажниках на крыше. Под нагрузкой их максимально допустимый предел никто не рассчитывал и не проверял. Конструкция может при экстренном торможении сорваться и нанести вред пешеходу или транспортному средству, столкновения с которым пытался избежать водитель, применивший экстренное торможение. Михаил Ерцев Операционный директор розничной сети автомобилей с пробегом Automama

По словам Ерцева, конструкция автомобиля предусматривает штатные места крепления для багажника, то есть его установка не является внесением изменения в конструкцию ТС, а значит, нет оснований для применения ст. 12.5 КоАП РФ.

Вопросы и расходы

Под новый технический регламент попадают не только лыжные аэродинамические боксы, но и простые "поперечины" для багажника. Даже в том случае, если последние куплены в официальном магазине, но не имеют сертификата, инспектор ДПС имеет полное право приравнять такое средство для перевозки груза к самодельному. Но даже новые поправки в технический регламент не освобождают водителей от утверждённых много лет назад правил. Если инспектор ДПС остановит машину и докажет, что груз нарушает устойчивость автомобиля (перевес), то сотрудник ГИБДД вправе отправить такую машину на штрафстоянку или может заставить владельца "устранить нарушение" на месте.

Кроме того, габариты груза по-прежнему жёстко регламентированы. Выступать спереди/сзади обычный груз не может более чем на один метр и более чем на 40 см в ширину. Если груз на багажнике открытого типа закреплён неправильно и представляет опасность, то водителю грозит штраф от одной до полутора тысяч рублей. Но главная сложность для владельцев бюджетных машин состоит в том, что аэродинамические боксы, которые соответствуют всем требованиям безопасности, назвать дешёвыми нельзя.