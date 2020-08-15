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В Петербурге нетрезвый водитель протащил инспектора ГИБДД по дороге — видео

Вскоре нарушителя удалось поймать.

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В Санкт-Петербурге инспекторы ГИБДД остановили автомобиль с "левыми" номерами. Пока шла проверка документов, пассажир пересел за руль и начал отъезжать. Один из сотрудников пытался помешать мужчине — и нарушитель протащил его 700 метров по дороге, зажав руку стеклоподъёмником. Об этом сообщает пресс-служба инспекции.

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Ордер на его арест ранее был выписан властями Испании.

Инспектору потребовалась медицинская помощь, сейчас он находится в удовлетворительном состоянии, — говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобиль нарушителей был обнаружен брошенным на улице. Полицейские выставили засаду и принялись ждать. Вскоре злоумышленник вернулся и был задержан. Им оказался 36-летний уроженец Архангельской области, ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть. Также было установлено, что и водитель иномарки был ранее судим, в том числе за незаконный оборот наркотиков.

В настоящий момент мужчины доставлены в полицию. По предварительным данным, они оба находились в состоянии наркотического опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Ранее Лайф сообщал, что на юге Москвы двое приезжих напали на полицейских после просьбы проехать в отдел.

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