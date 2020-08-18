Пашаев заявил о тайном свидетеле, который докажет невиновность Ефремова

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев на суде во вторник попросил перенести следующее заседание, назначенное на 19 августа, и заявил, что у них есть тайный свидетель, который может доказать невиновность подзащитного.

Юрист попросил один день отсрочки, чтобы предоставить новые доказательства. Присутствующие в зале заседаний, в том числе защитник потерпевших Александр Добровинский, высказались против, полагая, что это попытка потянуть время.

— Нашему человеку нужен один день, чтобы добраться в Москву. После этого мой подзащитный даст показания, — заявил юрист.

Адвокат Анна Бутырина, бывшая помощница адвоката актёра, ныне выступающая на стороне потерпевших, зачитала выдержку из документов, в которых указано, что свидетелем подсудимого заявлен только один человек — его супруга Софья Кругликова.

Тем не менее прошение Эльмана Пашаева об отсрочке не было удовлетворено судьёй, следующее заседание назначено на десять утра в среду, 19 августа.