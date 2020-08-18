Пациенты бывают даже бодрыми. Лайф узнал, что врачи думают о быстром восстановлении Ефремова после "инсульта"

После выписки актёра Михаила Ефремова из Боткинской больницы, где ему, по словам адвоката, поставили диагноз "инсульт", прошло всего три дня. Несмотря на это, актёр сегодня появился на очередном заседании суда в хорошем состоянии: у него здоровый цвет лица, да и ногу он больше не волочит. Медики рассказали Лайфу, возможно ли такое быстрое восстановление после инсульта.

— Тут дифференциальный диагноз идёт между инсультом и ишемической атакой. Скорее всего, была транзисторная ишемическая атака, её можно расценивать как проявление инсульта, — поделился с Лайфом своей версией доктор медицинских наук Юрий Конев.

То, что Ефремов болен, не вызывает у него сомнений. Однако делать вывод о том, перенёс ли актёр настоящий инсульт, Конев не стал. Ведь это мог быть и микроинсульт.

— Человек, который испытывает микроинсульт, это временно проходящее состояние. <...> При микроинсульте он может терять подвижность рук, ног, голоса, функций глотать, ну много чего. Они исчезают на время, это время — 24 часа. В течение 2–3 дней приходит полностью в себя, кроме бледного лица, общей слабости, усталости, каких-то таких вещей, — рассказал врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов.

Его версию подтвердили и в клинике восточной медицины "Парамита". Там тоже отметили, что после микроинсульта восстановление проходит быстро.

— Люди на ногах даже переносят, не замечают, что что-то было. С точки зрения медицины, неврологии такое возможно. Перенеся микроинсульт, человек остаётся на ногах, бодрый, — рассказал главный врач клиники Илья Грачёв.

Внешне, как отмечают эксперты, никаких серьёзных последствий болезни у Михаила Ефремова нет. Нарушения опорно-двигательной системы после инсульта случаются не всегда. Намного чаще встречаются проблемы с речью, зрением, глотанием и координацией, поэтому, если человек может ходить, исключать диагноз "инсульт" у него нельзя.

— Инсульт необязательно должен быть тяжёлым. Это могут быть очаговые повреждения в каких-то участках мозга, которые не отвечают за движение. Могут быть нарушения чувствительности, тогда мы этого не увидим. Поэтому тяжёлых повреждений, видимо, не было, — рассказал ангионевролог, заслуженный врач РФ Евгений Широков телеканалу "360".

Эксперт также напомнил, что признаки инсульта могут быть очевидными лишь в течение первых нескольких дней, потом их можно обнаружить только при медицинском обследовании. Чтобы подтвердить инсульт, докторам нужно провести массу процедур, в том числе сделать компьютерную томограмму и МРТ, а также проверить сосуды.

Актёр Михаил Ефремов попал в больницу 11 августа. Его госпитализировали из зала суда. Позже адвокат артиста заявил, что у Ефремова случился инсульт.