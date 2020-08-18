Матери погибшего в устроенной Ефремовым аварии так и не сказали правду про смерть сына

Мать погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова до сих пор не знает шокирующих подробностей про смерть сына. Мария Ивановна Захарова считает, что Сергей умер от внезапной остановки сердца. Об этом рассказала на суде официальная жена погибшего Маргарита.

— Это нестерпимая боль, горечь утраты, это травма, когда ты теряешь мужа, с которым ты прожила 27 лет в счастливом браке. Я не могла поверить, слёзы душат. Сердце разрывается от боли, — говорит женщина.

В искренность слёз Маргариты не поверил адвокат Ефремова. Эльман Пашаев спросил, знала ли она про давнюю любовницу Сергея. Жена Захарова утверждает, что ей ничего не было известно об Ирине Стерховой, с которой её муж жил много лет. Маргарита говорит, что разговаривала с мужем "днём и вечером" и у неё не было оснований его подозревать в измене.