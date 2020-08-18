Компенсацию от Ефремова захотела получить компания, чью машину уничтожил актёр

В список потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова попытался затесаться владелец интернет-магазина "Деликатеска", курьером которого работал погибший Сергей Захаров. Работодатель захотел, чтобы актёр компенсировал стоимость разбитого автофургона Lada.
Согласно ходатайству владельца компании, ему был нанесён ущерб в размере 1 млн 50 тысяч рублей за повреждение автомобиля.
Однако адвокат Эльман Пашаев подчеркнул необоснованность претензий организации, напомнив, что автомобиль застрахован. Суд принял аргументы защитника и отклонил ходатайство.
Погнутый руль и следы крови. Что осталось от фургона, в который въехал Ефремов — видеоНа кадрах видно, что один из подголовников вылетел из салона на капот авто.
Напомним, 8 июня актёр выехал на встречную полосу на своём автомобиле Jeep Grand Cherokee и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него нашли следы наркотиков. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы.