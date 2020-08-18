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Ногу больше не волочит. Ефремова увезли на заседание по делу о смертельном ДТП

По словам адвоката, у артиста — болезнь сосудов мозга и смертельно опасная хроническая обструктивная болезнь лёгких.

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Видео © LIFE

Сотрудники ФСИН увезли актёра Михаила Ефремова в Пресненский районный суд Москвы, где сегодня состоится очередное слушание по делу о смертельном ДТП. Его вывели из квартиры в Плотницком переулке, где он находится под домашним арестом.

Артист, как и всегда, хранил молчание и никак не реагировал на вопросы прессы. Несмотря на перенесённый ранее инсульт, Ефремов выглядит на радость фанатам хорошо: здоровый цвет лица, ногу больше не волочит.

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Стороны обменялись колкими фразами и разошлись каждый при своём мнении.

Впрочем, адвокат актёра Эльман Пашаев утверждает, что Ефремову диагностировали болезнь сосудов мозга и смертельно опасную хроническую обструктивную болезнь лёгких. На основании этих страшных диагнозов он просил разрешить актёру прогулки, но суд отклонил прошение.

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