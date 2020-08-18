Ногу больше не волочит. Ефремова увезли на заседание по делу о смертельном ДТП

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Сотрудники ФСИН увезли актёра Михаила Ефремова в Пресненский районный суд Москвы, где сегодня состоится очередное слушание по делу о смертельном ДТП. Его вывели из квартиры в Плотницком переулке, где он находится под домашним арестом.

Артист, как и всегда, хранил молчание и никак не реагировал на вопросы прессы. Несмотря на перенесённый ранее инсульт, Ефремов выглядит на радость фанатам хорошо: здоровый цвет лица, ногу больше не волочит.