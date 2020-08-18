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Заплакал и попросил наказать актёра. На суде по делу Ефремова выступил сын погибшего

Мужчина признаётся, что до сих пор не может поверить в гибель отца.

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Михаил Ефремов. Фото © Агентство "Москва" / Никеричев Андрей

Сын погибшего в ДТП на Садовом кольце в Москве Сергея Захарова попросил суд назначить актёру Михаилу Ефремову максимальное наказание. Валерий также рассказал на слушании о том, как он узнал о страшной трагедии.

Какое наказание я считаю справедливым? Не знаю, это предусматривает Уголовный кодекс, я думаю — максимальное наказание, — сказал он едва сдерживая слёзы.

Валерий узнал о ДТП с участием отца от двоюродного брата. Он находился рядом с матерью в Рязани, попрощаться с Сергеем не успел. Молодой человек приехал в Москву уже после смерти отца. По словам Валерия, Сергей приезжал домой на выходные и они всей семьёй отправлялись в деревню к бабушке. Он признаётся, что до сих пор не может поверить в гибель папы.

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По мнению судмедэксперта, попытки очевидцев достать Захарова из машины были обоснованы.

Напомним, 8 июня актёр выехал на встречную полосу на своём автомобиле Jeep Grand Cherokee и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него нашли следы наркотиков. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы.

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