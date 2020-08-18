Заплакал и попросил наказать актёра. На суде по делу Ефремова выступил сын погибшего

Сын погибшего в ДТП на Садовом кольце в Москве Сергея Захарова попросил суд назначить актёру Михаилу Ефремову максимальное наказание. Валерий также рассказал на слушании о том, как он узнал о страшной трагедии.

— Какое наказание я считаю справедливым? Не знаю, это предусматривает Уголовный кодекс, я думаю — максимальное наказание, — сказал он едва сдерживая слёзы.

Валерий узнал о ДТП с участием отца от двоюродного брата. Он находился рядом с матерью в Рязани, попрощаться с Сергеем не успел. Молодой человек приехал в Москву уже после смерти отца. По словам Валерия, Сергей приезжал домой на выходные и они всей семьёй отправлялись в деревню к бабушке. Он признаётся, что до сих пор не может поверить в гибель папы.