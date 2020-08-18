На суде рассказали, от чего умер второй участник аварии с Ефремовым. Медики были бессильны

На очередном заседании по делу Михаила Ефремова допросили эксперта бюро судмедэкспертизы, которая составляла заключение о смерти второго участника ДТП — Сергея Захарова. Светлана Ромодановская рассказала о травмах, которые привели к гибели водителя фургона.
— У него был травматический шок и болевой. У него были сломаны оба ребра — это достаточно тяжёлый шок. Кости стопы, голени и бёдер были сломлены и раздроблены, сосуды мелкие были повреждены. Эти мелкие костные фрагменты с жиром, жировая эмболия сосудов у него возникла. Они были закупорены. Это всё, конечно, усугубило, — объяснил эксперт.
По её словам, в момент ДТП Захаров был пристёгнут. Об этом говорит множество фактов: отсутствие катапультирования, отсутствие лицевых, черепно-мозговых травм и разрыва аорты, а также кровоподтёк на ключице слева от ремня безопасности. Судмедэксперт также уточнила, что в крови погибшего не нашли следов алкоголя.
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Напомним, 8 июня актёр выехал на встречную полосу на своём автомобиле Jeep Grand Cherokee и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него нашли следы наркотиков. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы.