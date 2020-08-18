"Моральный нокаут". Трое потерпевших по делу Ефремова предъявили ему иск на один рубль

Младший сын, брат и официальная жена погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова подали против актёра иск в суд всего на один рубль. Адвокат Александр Добровинский представил Лайфу документ.

— Этот иск несёт название "Возмещение морального и материального вреда". Но это лишь юридическая формулировка. Кто может возместить нам потерю мужа, отца и брата? Разве есть деньги, которые могут нас утешить или воскресить Сергея? Конечно, нет, — говорится в иске.

Потерпевшие в документе также подчёркивают, что хотят добиться справедливого наказания для Ефремова, не принимая его "кровавых денег". В иске они выражают возмущение тем, что артист открыто "надругался" над их горем, полагая, что благодаря славе ему всё сойдёт с рук.

Представители стороны защиты потерпевших заявили Лайфу, что считают такой иск в один рубль "моральным нокаутом Ефремову" со стороны Добровинского.

Между тем старший сын Сергея Захарова подал отдельный иск к актёру — о возмещении морального вреда на 6,5 миллиона рублей.