"Чудеса!" Добровинский сравнил поведение Ефремова в суде с реинкарнацией

Видео © LIFE

Адвокат потерпевших по делу о пьяном ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский рассказал о реакции актёра на предъявленный ему иск в один рубль. По мнению юриста, обвиняемый просто возродился на глазах.

— Я просто присутствовал при реинкарнации сегодня. Сидел Михаил Олегович, и после того, как я зачитал иск, он высказал несколько слов своим адвокатам, что мне было приятно слышать, а потом ожил! Это чудеса! — с театральным пафосом иронизирует Добровинский.

Он в шутку заметил, что врачам Боткинской больницы, куда ранее Ефремов попал с инсультом, следует послать поздравление и поднять им зарплату за то, что поставили на ноги человека.