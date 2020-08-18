"Чудеса!" Добровинский сравнил поведение Ефремова в суде с реинкарнацией

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Адвокат потерпевших по делу о пьяном ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский рассказал о реакции актёра на предъявленный ему иск в один рубль. По мнению юриста, обвиняемый просто возродился на глазах.
— Я просто присутствовал при реинкарнации сегодня. Сидел Михаил Олегович, и после того, как я зачитал иск, он высказал несколько слов своим адвокатам, что мне было приятно слышать, а потом ожил! Это чудеса! — с театральным пафосом иронизирует Добровинский.
"Моральный нокаут". Трое потерпевших по делу Ефремова предъявили ему иск на один рубльМаргарита, Валерий и Валерий хотят добиться справедливого наказания, не принимая "кровавых денег" человека, погубившего Сергея.
Он в шутку заметил, что врачам Боткинской больницы, куда ранее Ефремов попал с инсультом, следует послать поздравление и поднять им зарплату за то, что поставили на ноги человека.
Напомним, 8 июня актёр выехал на встречную полосу на своём автомобиле Jeep Grand Cherokee и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него нашли следы наркотиков. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы.