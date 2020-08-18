Стал известен поставленный Михаилу Ефремову диагноз

Врачи поставили актёру Михаилу Ефремову основной диагноз: ишемические атаки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинскую выписку.

В документе говорится, что это заболевание проявилось у артиста не только 11 августа, когда его госпитализировали с подозрением на инсульт, но и за день до этого.

Кроме того, у Ефремова диагностирован ряд сопутствующих заболеваний: хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ), бронхиальная астма, стеноз сонной артерии.