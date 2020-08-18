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Стал известен поставленный Михаилу Ефремову диагноз

Помимо нарушения мозгового кровообращения у артиста выявлено несколько сопутствующих заболеваний.

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Фото © АГН Москва / Сергей Ведяшкин

Врачи поставили актёру Михаилу Ефремову основной диагноз: ишемические атаки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинскую выписку.

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Медики отмечают, что необязательно человек хромает и испытывает трудности с речью.

В документе говорится, что это заболевание проявилось у артиста не только 11 августа, когда его госпитализировали с подозрением на инсульт, но и за день до этого.

Кроме того, у Ефремова диагностирован ряд сопутствующих заболеваний: хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ), бронхиальная астма, стеноз сонной артерии.

Актёр Михаил Ефремов попал в больницу 11 августа. Его госпитализировали из зала суда. Позже адвокат артиста заявил, что у Ефремова случился инсульт. Очередное заседание по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце, виновником которого стал Ефремов, прошло сегодня. Во время суда сын погибшего заявил, что ожидает максимального наказания для подсудимого актёра. Как ранее сообщал Лайф, артисту грозит до 12 лет лишения свободы.

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