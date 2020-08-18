140 "жутких" квадратных метров. Лайф узнал подробности о квартире Ефремова, где "трудно дышать"

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев жаловался на "жуткую" квартиру, в которой вынужден коротать домашний арест актёр: большая влажность, старый дом, тяжело дышать. Лайф решил разобраться в квартирных мучениях артиста и узнать подробнее о квадратных метрах в Плотницком переулке. Оказалось, что всё не так плохо.
Фото © LIFE
Квартира находится в самом центре Москвы и состоит из 14 помещений, в которые входят шесть жилых комнат, две ванные и балкон. Её общая площадь составляет 148,5 кв. м. В одном Пашаев не соврал: дом действительно очень старый и построен в 1907 году. Это доходный дом Бройдо, объект культурного наследия регионального уровня. Вряд ли в данном случае это можно считать недостатком. И, кстати, только кадастровая стоимость квартиры превышает 40,7 миллиона рублей. Рыночная куда выше.
Пациенты бывают даже бодрыми. Лайф узнал, что врачи думают о быстром восстановлении Ефремова после "инсульта"Медики отмечают, что необязательно человек хромает и испытывает трудности с речью.
Напомним, 8 июня актёр выехал на встречную полосу на своём автомобиле Jeep Grand Cherokee и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него нашли следы наркотиков. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы.