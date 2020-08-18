140 "жутких" квадратных метров. Лайф узнал подробности о квартире Ефремова, где "трудно дышать"

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев жаловался на "жуткую" квартиру, в которой вынужден коротать домашний арест актёр: большая влажность, старый дом, тяжело дышать. Лайф решил разобраться в квартирных мучениях артиста и узнать подробнее о квадратных метрах в Плотницком переулке. Оказалось, что всё не так плохо.

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Квартира находится в самом центре Москвы и состоит из 14 помещений, в которые входят шесть жилых комнат, две ванные и балкон. Её общая площадь составляет 148,5 кв. м. В одном Пашаев не соврал: дом действительно очень старый и построен в 1907 году. Это доходный дом Бройдо, объект культурного наследия регионального уровня. Вряд ли в данном случае это можно считать недостатком. И, кстати, только кадастровая стоимость квартиры превышает 40,7 миллиона рублей. Рыночная куда выше.