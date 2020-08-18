"Не хочу иметь с ними дело". Трамп заявил, что отложил торговые переговоры с Китаем

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с журналистами в штате Аризона заявил, что отложил торговые переговоры с Китаем.

— Я отложил переговоры с Китаем. Знаете почему? Я не хочу иметь дело с ними сейчас, учитывая то, что они сделали с этой страной (США. — Прим. Лайфа) и миром, — сказал американский лидер, имея в виду пандемию коронавируса.

Торговые переговоры представителей двух стран должны были пройти 15 августа в формате видеоконференции. Новая дата будет объявлена позже.