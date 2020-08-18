"Не хочу иметь с ними дело". Трамп заявил, что отложил торговые переговоры с Китаем

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с журналистами в штате Аризона заявил, что отложил торговые переговоры с Китаем.
— Я отложил переговоры с Китаем. Знаете почему? Я не хочу иметь дело с ними сейчас, учитывая то, что они сделали с этой страной (США. — Прим. Лайфа) и миром, — сказал американский лидер, имея в виду пандемию коронавируса.
Трамп сообщил, что не исключает возможности запрета Alibaba в СШАОн напомнил, что власти страны уже ввели ограничения на работу китайской компании Huawei и не собираются их снимать.
Торговые переговоры представителей двух стран должны были пройти 15 августа в формате видеоконференции. Новая дата будет объявлена позже.
Напомним, за последние месяцы Трамп не раз открыто критиковал Китай. Сначала он возложил вину за распространение коронавируса на власти КНР, затем американский лидер подписал закон о санкциях против Пекина из-за Гонконга и, наконец, запретил любые сделки с компаниями ByteDance и Tencent, владеющими популярными китайскими сервисами TikTok и WeChat.