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Регион
Опубликовано 18 августа 2020, 21:24
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ПСЖ разгромил "РБ Лейпциг" и впервые в своей истории вышел в финал ЛЧ

В другом полуфинале встретятся "Лион" и "Бавария".

Французский ПСЖ разгромил немецкий "РБ Лейпциг" и пробился в финал Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Ещё в первом тайме парижане благодаря мячам Маркиньоса на 13-й минуте и Анхеля Ди Марии на 43-й установили комфортное преимущество, а гол Хуана Берната на 56-й минуте лишь упрочил лидерство номинальных гостей.

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"Пари Сен-Жермен" впервые в своей истории добился выхода в финал самого престижного Еврокубка. Последний раз клуб выступал в решающей встрече за европейский трофей в 1996 году, когда в финале Кубка обладателей кубков обыграл "Рапид".

Соперником французского клуба в финале станет либо "Лион", либо "Бавария". Их встреча состоится 19 августа. Решающий матч пройдёт 23-го числа в Лиссабоне.

Ранее Лайф сообщал, что после унизительного поражения в Лиге чемпионов "Барселона" осталась без главного тренера.

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Артур Лапсаков
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