ПСЖ разгромил "РБ Лейпциг" и впервые в своей истории вышел в финал ЛЧ

В другом полуфинале встретятся "Лион" и "Бавария".

Французский ПСЖ разгромил немецкий "РБ Лейпциг" и пробился в финал Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Ещё в первом тайме парижане благодаря мячам Маркиньоса на 13-й минуте и Анхеля Ди Марии на 43-й установили комфортное преимущество, а гол Хуана Берната на 56-й минуте лишь упрочил лидерство номинальных гостей.

"Пари Сен-Жермен" впервые в своей истории добился выхода в финал самого престижного Еврокубка. Последний раз клуб выступал в решающей встрече за европейский трофей в 1996 году, когда в финале Кубка обладателей кубков обыграл "Рапид".

Соперником французского клуба в финале станет либо "Лион", либо "Бавария". Их встреча состоится 19 августа. Решающий матч пройдёт 23-го числа в Лиссабоне.