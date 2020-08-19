ПСЖ разгромил "РБ Лейпциг" и впервые в своей истории вышел в финал ЛЧ
В другом полуфинале встретятся "Лион" и "Бавария".
Французский ПСЖ разгромил немецкий "РБ Лейпциг" и пробился в финал Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:0.
Ещё в первом тайме парижане благодаря мячам Маркиньоса на 13-й минуте и Анхеля Ди Марии на 43-й установили комфортное преимущество, а гол Хуана Берната на 56-й минуте лишь упрочил лидерство номинальных гостей.
"Пари Сен-Жермен" впервые в своей истории добился выхода в финал самого престижного Еврокубка. Последний раз клуб выступал в решающей встрече за европейский трофей в 1996 году, когда в финале Кубка обладателей кубков обыграл "Рапид".
Соперником французского клуба в финале станет либо "Лион", либо "Бавария". Их встреча состоится 19 августа. Решающий матч пройдёт 23-го числа в Лиссабоне.
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