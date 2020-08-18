Промах Овечкина и кошмар Стерлинга. Обидные неудачи звёзд спорта после карантина

Для профессиональных спортсменов всемирный коронавирусный карантин остался в прошлом. Не всем футболистам и хоккеистам внезапно свалившиеся на голову каникулы пошли на пользу. Лайф представляет топ-10 моментов, за которые спортсменам должно быть стыдно.

10. Неймар, нападающий, "Пари Сен-Жермен"

В самом начале четверьтфинального матча Лиги чемпионов между итальянской "Аталантой" и французским ПСЖ звёздный бразилец парижского клуба Неймар не реализовал выход один на один, пробив мимо ворот итальянской команды.

9. Стивен Стэмкос, нападающий, "Тампа-Бэй Лайтнинг"

Капитан клуба НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг" Стивен Стэмкос в третьем матче серии с "Коламбусом" обязан был реализовать этот суперголевой момент, но не смог как следует ударить по прыгающей шайбе.

8. Павел Мамаев, полузащитник, "Ростов"

Не повезло и футболисту "Ростова" Павлу Мамаеву. В игре с петербургским "Зенитом" Павел упустил отличную возможность сравнять счёт.

7. Большинство "Сент-Луис Блюз"

Хоккеисты "Сент-Луиса" во втором матче серии 1/8 Кубка Стэнли показали всему хоккейному миру, как не надо разыгрывать большинство: капитан "Ванкувера" Бо Хорват словно стоячие кегли обошёл своих соперников и открыл счёт.

6. Скотт Лоутон, нападающий, "Филадельфия Флайерз"

Шикарный момент для взятия ворот в игре против "Монреаля" упустил нападающий "Филадельфии" Скотт Лоутон.

Лучший сэйв плей-офф на данный момент? pic.twitter.com/37kxgWMtGJ — NHL Россия (@NHLrussia) August 13, 2020

5. Джон Карлсон, защитник, "Вашингтон Кэпиталз"

Защитник "столичных" Джон Карлсон во второй игре серии с "Айлендерс" побежал зачищать собственный пятачок от противника, забыв напрочь о шайбе, в результате чего стал соавтором гола в собственные ворота.

Cal Clutterbuck doubles the Islanders lead late in the third!#Isles pic.twitter.com/7QNoLji00g — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) August 15, 2020

4. Ярослав Галак, вратарь, "Бостон Брюинз"

О чём только думал и куда смотрел голкипер "мишек" Ярослав Галак, когда отдавал шайбу прямиком в руки сопернику.

Nino Niederreiter takes advantage of the Halak turnover, putting Carolina on the board in the 3rd!#LetsGoCanes pic.twitter.com/DMIF5f0lKS — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) August 15, 2020

3. Керем Демирбай, полузащитник, "Байер Леверкузен"

Полузащитник леверкузенского "Байера" Керем Демирбай в матче немецкой Бундеслиги с мёнхенгладбахской "Боруссией" перед уходом команд на перерыв мог спокойно увеличить счёт, но в ответственный момент не сумел качественно пробить по мячу.

2. Александр Овечкин, нападающий, "Вашингтон Кэпиталз"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин во второй игре первого раунда Кубка Стэнли против "Айлендерс" промахнулся из убойной позиции, а мог оформить хет-трик в матче.

Ovechkin misses a wide open cage pic.twitter.com/VYH3l7fD7N — Rob Taub (@RTaub_) August 15, 2020

1. Рахим Стерлинг, полузащитник, "Манчестер Сити"

Вряд ли полузащитник "Сити" Рахим Стерлинг может сейчас спать спокойно после того, как в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Лиона" умудрился с двух метров пробить выше ворот. А ведь этот несостоявшийся гол мог напрямую повлиять на исход четвертьфинальной игры, в которой подопечные Пепе Гвардиолы бесславно уступили (1:3).