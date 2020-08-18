11 хоккеистов ХК "Сибирь" заразились коронавирусом

В клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — новосибирской "Сибири" — произошла вспышка коронавирусной инфекции. Об этом сообщает официальный сайт "снежинок". Уточняется, что среди заболевших есть не только хоккеисты, но и члены тренерского штаба, а также персонала команды.

Хоккейный клуб "Сибирь" сообщает, что, по результатам тестирования с целью выявления заражения коронавирусом CoViD-19, которое было проведено 17.08.20 года после возвращения из Магнитогорска с Турнира им И.Х. Ромазана, были получены положительные результаты у 11 хоккеистов и членов тренерского штаба и персонала команды. В течение трёх суток ожидается официальное подтверждение Роспотребнадзора.

В связи с данными обстоятельствами ХК "Сибирь" вынужден отказаться от участия в турнире за Кубок губернатора Челябинской области, который будет проходить с 23 по 27 августа 2020 года в Челябинске.

Все заболевшие находятся в режиме изоляции и проходят необходимый курс лечения, говорится в заявлении клуба.

Помимо "Сибири" участие в турнире в Магнитогорске принимали местный "Металлург", "Автомобилист" из Екатеринбурга и хабаровский "Амур".