Жителей Москвы и Подмосковья уже в воскресенье ожидает 28-градусная жара

В Москву и Подмосковье к воскресенью придёт жара до 28 градусов, об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— В связи с тем, что меняется циркуляция, будет более выраженный приток южного воздуха, в воскресенье и понедельник температура прогнозируется 24–28 градусов, — пояснил синоптик.