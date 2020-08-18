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Жителей Москвы и Подмосковья уже в воскресенье ожидает 28-градусная жара

Тем не менее по ночам и утром будет довольно прохладно.

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В Москву и Подмосковье к воскресенью придёт жара до 28 градусов, об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В связи с тем, что меняется циркуляция, будет более выраженный приток южного воздуха, в воскресенье и понедельник температура прогнозируется 24–28 градусов, — пояснил синоптик.

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Он отметил, что настоящее лето уже ушло.

По словам метеоролога, ночью до конца недели ожидается от пяти до десяти градусов.

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