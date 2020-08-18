"Крайне обеспокоен". Генсек ООН призвал к немедленному освобождению президента Мали

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Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта должен быть немедленно освобождён захватившими его военными мятежниками. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
— Генеральный секретарь резко осуждает такие действия и призывает незамедлительно восстановить конституционный порядок в Мали, — говорится в распространённом заявлении.
В нём уточняется, что генсек "крайне обеспокоен" действиями военных мятежников в Мали и требует немедленного освобождения президента и главы правительства Бубу Сиссе, а также других министров без каких-либо условий. Военные, по его словам, должны соблюдать права человека и проявлять сдержанность.
В МИД РФ прокомментировали мятеж в Мали: сотрудники посольства в безопасностиНикто из российских граждан в ходе госпереворота не пострадал.
Тем временем Совет Безопасности ООН запланировал на 19 августа внеочередную встречу по ситуации в Мали, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Отмечается, что она пройдёт в закрытом формате.
Военный переворот в африканской стране резко осудили и в Евросоюзе. По словам председателя Европейского совета Шарля Мишеля, таким способом не выйти из кризиса, каким бы глубоким он ни был.
— ЕС выражает полную поддержку Экономическому сообществу стран Западной Африки в его усилиях по поиску выхода из кризиса, — уточнил Мишель.
Военные мятежники в Мали арестовали президента и премьераГосударственный переворот совершён стремительно, всего за день.
Информацию об аресте руководителей Мали подтвердил директор по связям с общественностью правительства страны Буду Дукуре. Напомним, ранее стало известно о стремительном захвате власти военными Мали, который произошёл за один день. Лидеры страны были взяты под стражу в своих домах в Бамако — столице государства. Затем их на военных машинах отправили на армейскую базу Кати, откуда и начался мятеж.
В Мали уже много лет наблюдается сложная обстановка с безопасностью. На территории страны действуют группы террористов. В частности, в ноябре прошлого года более 20 военных погибли при нападении боевиков. Также в Мали сильно сепаратистское движение, независимости добивается самопровозглашённое государство Азавад.