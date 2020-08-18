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Мятеж и госпереворот. Военные Мали попытались захватить власть

По предварительным данным, между правительственными силами и повстанцами завязался бой на армейской базе Кати в пригороде Бамако.

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Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

В пригороде столицы Мали Бамако военнослужащие одной из армейских частей подняли мятеж. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственный источник в вооружённых силах страны, силовики пытаются совершить государственный переворот.

Начался мятеж, военные взялись за оружие, — приводит слова источника агентство.

Находящиеся в стране норвежские дипломаты подтвердили информацию о мятеже и обратились к своим гражданам в Мали с просьбой не покидать дома.

Посольство уведомлено о мятеже в вооружённых силах, войска идут в Бамако. Гражданам Норвегии следует проявлять осторожность и по возможности находиться в домах до прояснения ситуации, — говорится в заявлении норвежского посольства.

В социальных сетях пользователи публикуют фото и видео военных грузовиков, направляющихся от мятежной воинской части в центр столицы Мали.

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Это произошло в ходе военной операции Франции под названием "Бархан".

Как сообщал Лайф, в Мали уже много лет наблюдается сложная обстановка с безопасностью. На территории страны действуют группы террористов. В частности, в ноябре прошлого года более 20 военных погибли при нападении боевиков. Также в Мали сильно сепаратистское движение, независимости добивается самопровозглашённое государство Азавад.

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