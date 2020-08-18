Мятеж и госпереворот. Военные Мали попытались захватить власть

📹 | BREAKING: Military movement reported in #Mali as soldiers participating in the mutiny are heading to state TV studios to announce a coup d'etat. pic.twitter.com/GQptcrYejC— Moriah Kaba (@MoriahKaba) August 18, 2020
В пригороде столицы Мали Бамако военнослужащие одной из армейских частей подняли мятеж. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственный источник в вооружённых силах страны, силовики пытаются совершить государственный переворот.
— Начался мятеж, военные взялись за оружие, — приводит слова источника агентство.
Находящиеся в стране норвежские дипломаты подтвердили информацию о мятеже и обратились к своим гражданам в Мали с просьбой не покидать дома.
— Посольство уведомлено о мятеже в вооружённых силах, войска идут в Бамако. Гражданам Норвегии следует проявлять осторожность и по возможности находиться в домах до прояснения ситуации, — говорится в заявлении норвежского посольства.
A second video Received from Mali taken earlier today showing convoy of troops amid unconfirmed reports of a possible mutiny.— Samira Sawlani (@samirasawlani) August 18, 2020
A number of embassies have asked their citizens to stay home following sound of gunfire at an army base. pic.twitter.com/aHsct3fK1f
В социальных сетях пользователи публикуют фото и видео военных грузовиков, направляющихся от мятежной воинской части в центр столицы Мали.
Главаря "Аль-Каиды в странах исламского Магриба" ликвидировали в МалиЭто произошло в ходе военной операции Франции под названием "Бархан".
Как сообщал Лайф, в Мали уже много лет наблюдается сложная обстановка с безопасностью. На территории страны действуют группы террористов. В частности, в ноябре прошлого года более 20 военных погибли при нападении боевиков. Также в Мали сильно сепаратистское движение, независимости добивается самопровозглашённое государство Азавад.