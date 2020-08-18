Мятеж и госпереворот. Военные Мали попытались захватить власть

📹 | BREAKING: Military movement reported in #Mali as soldiers participating in the mutiny are heading to state TV studios to announce a coup d'etat. pic.twitter.com/GQptcrYejC — Moriah Kaba (@MoriahKaba) August 18, 2020

В пригороде столицы Мали Бамако военнослужащие одной из армейских частей подняли мятеж. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственный источник в вооружённых силах страны, силовики пытаются совершить государственный переворот.

— Начался мятеж, военные взялись за оружие, — приводит слова источника агентство.

Находящиеся в стране норвежские дипломаты подтвердили информацию о мятеже и обратились к своим гражданам в Мали с просьбой не покидать дома.

— Посольство уведомлено о мятеже в вооружённых силах, войска идут в Бамако. Гражданам Норвегии следует проявлять осторожность и по возможности находиться в домах до прояснения ситуации, — говорится в заявлении норвежского посольства.

A second video Received from Mali taken earlier today showing convoy of troops amid unconfirmed reports of a possible mutiny.

A number of embassies have asked their citizens to stay home following sound of gunfire at an army base. pic.twitter.com/aHsct3fK1f — Samira Sawlani (@samirasawlani) August 18, 2020

В социальных сетях пользователи публикуют фото и видео военных грузовиков, направляющихся от мятежной воинской части в центр столицы Мали.