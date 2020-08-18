В Совфеде объяснили, считается ли шансон пропагандой АУЕ

Музыка в стиле шансон не будет попадать под блокировку за пропаганду криминальной субкультуры. Об этом заявил автор законопроекта, заместитель главы Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин.
Конец воровскому ходу. Что такое движение АУЕ* и почему его запретили в РоссииНеформальное сообщество "Арестантское уголовное единство" (АУЕ)*, ставшее кошмаром для жителей некоторых регионов, теперь официально попало под запрет в России наряду с фашизмом и экстремизмом. Так решил Верховный суд, поддержав просьбу Генпрокуратуры. Лайф разбирался, чем опасно АУЕ* и что теперь ждёт адептов блатной романтики.
— Конечно же, нет, — приводит слова сенатора ТАСС. — Это музыкальное искусство. [В законопроекте] речь идёт о построении сообществ с определённой иерархией, с пропагандой ненависти и противодействия правоохранительным органам, нарушения законодательства.
"Мусорам нас не понять". Жена полицейского из Новосибирска сняла клип про романтику АУЕ*Девушка мечтает совмещать работу в МВД с занятиями музыкой и хочет стать известным шансонье.
Напомним, что в понедельник Верховный суд России признал молодёжное движение АУЕ*, которое расшифровывается иногда как "арестантское уголовное единство", экстремистской организацией. По требованию Генпрокуратуры РФ деятельность движения запрещена на территории страны. А уже сегодня сенатор Башкин внёс в Госдуму законопроект о досудебном ограничении доступа к сайтам, пропагандирующим криминальную субкультуру.
* Экстремистская организация, запрещённая в России.