В Совфеде объяснили, считается ли шансон пропагандой АУЕ

Конец воровскому ходу. Что такое движение АУЕ* и почему его запретили в России Неформальное сообщество "Арестантское уголовное единство" (АУЕ)*, ставшее кошмаром для жителей некоторых регионов, теперь официально попало под запрет в России наряду с фашизмом и экстремизмом. Так решил Верховный суд, поддержав просьбу Генпрокуратуры. Лайф разбирался, чем опасно АУЕ* и что теперь ждёт адептов блатной романтики.