Конец воровскому ходу. Что такое движение АУЕ* и почему его запретили в России

Неформальное сообщество "Арестантское уголовное единство" (АУЕ)*, ставшее кошмаром для жителей некоторых регионов, теперь официально попало под запрет в России наряду с фашизмом и экстремизмом. Так решил Верховный суд, поддержав просьбу Генпрокуратуры. Лайф разбирался, чем опасно АУЕ* и что теперь ждёт адептов блатной романтики.

Сегодня по иску генпрокурора России Игоря Краснова Верховный суд постановил признать международное общественное движение АУЕ* экстремистской организацией. Заседание по иску Генеральной прокуратуры проходило в закрытом режиме. Теперь любой придерживающийся воровской идеологии может быть приравнен к исламским террористам или нацистам и получить срок до 12 лет лишения свободы по ст. 282.1. А таковых, по данным Генпрокуратуры, в стране около тридцати пяти тысяч человек.

На самом деле последователей этого движения в стране больше в разы. В распоряжении Лайфа оказалось закрытое исследование компании "Крибрум" за 2018 год, согласно которому поклонниками этой субкультуры являются шесть миллионов участников, из которых один миллион — дети и подростки.

Аппарат детского омбудсмена Анны Кузнецовой ещё три года назад вносил в правительство предложения по ограничению деятельности в соцсетях подобных сообществ. В прошлом году Генпрокуратура выступила в поддержку инициативы об ответственности провайдеров за распространение криминальной субкультуры АУЕ*, что привело к блокировке семи тысяч сайтов. На этот раз проблему решили радикально, создав законодательную базу по уголовному преследованию любого ауешника.

Глава компании "Крибрум" Игорь Ашманов считает, что множество пабликов АУЕ* в социальных сетях созданы именно с криминальной целью:

— В Москве и Питере это по большей части маркетинговые группы, их владельцы морочат подросткам головы блатной романтикой и продают символику. А, например, в Челябинске это реальные группы, большая часть состава которых находится за пределами Сети. Там они готовы на криминал: отнимать деньги, устраивать уличные драки...

Фото © Trinixy

Кого ждёт новая статья

По мнению Генпрокуратуры, АУЕ* — молодёжное движение экстремистской направленности, участники которого причастны к организации массовых беспорядков. Оно является "хорошо структурированной и управляемой организацией". У движения есть свои адепты и лидеры, активно пропагандирующие АУЕ*, в том числе и через социальные сети.

Эксперты считают, что проблем с привлечением адептов АУЕ* к ответственности не будет. По словам адвоката Сергея Колосовского, 282-я статья УК обобщает идеологическую и организованную составляющие. И теперь сюда относятся публичные призывы следовать АУЕ*. Эксперты будут делать исследование, что движение АУЕ* построено на противопоставлении воровской идеологии остальному обществу. Вот вам и мотив преступления — идеологическая ненависть. А дальше уже будет определяться участие фигуранта в отдельной ячейке АУЕ*.

— Больше всего этой статьи нужно теперь бояться подросткам. Писанина в паблике в формате АУЕ* — это на первый раз административка, на второй — уголовная ответственность. Действия с идеологий АУЕ* — это уже дополнительный квалифицирующий признак. Это позволит гораздо проще квалифицировать преступления. Но туда ему и дорога. АУЕ* — это дурацкое движение...

Что такое АУЕ*?

Сама аббревиатура зародилась ещё в нулевые и получила широкое распространение как раз в связи с активизацией подростковых банд, которые активно использовали АУЕ* для пропаганды воровского уклада. Подростки думают, что раз АУЕ* применяется в преступном мире, то это круто.

Но на деле всё гораздо прозаичней. В каждой тюрьме есть так называемая дорога — межкамерная связь, с помощью которой арестанты обмениваются письмами-малявами. Название "малява" идёт от того, что тюремное письмо должно быть как можно меньше. В нулевые малявы часто начинались со слов "Арестантам Уважения, Единства" (каждое слово с большой буквы). Или "Арестанский Уклад Един". И потом для экономии места приветствия стали писать аббревиатурами. Так появилась и аббревиатура АУЕ*, которая изначально не призывала к совершению преступлений и не пропагандировала воровские понятия.

Тюремная малява. Фото © Главтема

Но со временем АУЕ (А.У.Е.)* стало неформальным девизом для объединения молодёжных банд, построенных на идеологии воровского мира — так называемых понятиях. В некоторых регионах подростки и даже школьники младших классов собирали деньги для пресловутого криминального общака, обкладывая данью целые классы. Всех, кто не платил, ждала жестокая расправа.

Родина движения — Забайкалье

Можно уверенно предположить, откуда именно пошло по стране АУЕ*. Скорее всего, старт движению дал небезызвестный вор в законе Евгений Васин по прозвищу Джем, который попал на читинскую малолетку ещё в 70-е годы и создал "союз истинных арестантов".

Отличительным признаком принадлежности к "союзу истинных арестантов" были фетровые шляпы, как у Евгения Васина — Джема с этой фотографии. Фото © primecrime.ru / Irakli43597

Именно Джем придумал систему активного вовлечения подростков в криминалитет, которая потом зажила своей особенной жизнью. С этой целью Джем открыл спортивный лагерь на амурском острове Малайкин, где детей и подростков обучали не только рукопашному делу, но и воровскому. Этот лагерь впоследствии ОМОН брал штурмом.

Как организованное криминальное движение АУЕ* распространилось тоже больше всего именно в местах первой отсидки Джема — Забайкалье. Об этом стали говорить в 2011 году, когда в Забайкальском крае задержали банду подростков и юношей, напавших на частную фирму. Все они увлекались идеями АУЕ*. Когда начали копать, оказалось, что во многих школах и детдомах края были смотрящие, которые собирали с одноклассников дань в общак, часть которых уходила в тюрьмы и лагеря, а другая оседала в карманах сборщиков. Из Забайкалья движение распространилось и на соседние регионы —Амурскую и Иркутскую области и Бурятию. Но в той или иной мере АУЕ* придерживаются подростки во всей России, а также в странах ближнего зарубежья.

Воровской мир относится к этому двояко. С одной стороны, ворами сказано не отталкивать стремящуюся к криминальному миру молодёжь. С другой — дети и подростки часто переигрывают, что приводит к беспределу. Это дополнительно компрометирует воровской мир, который и так сейчас находится перед угрозой полного исчезновения. Ведь изначально воровской уклад создавался в качестве арестантской взаимовыручки, а сейчас под этим соусом проповедуют вымогательство и другие преступления. Несмотря на то что главного забайкальского вора в законе Георгия Углава, известного в кругах как Тахи, активно связывают с созданием идеологии АУЕ*, материалами уголовного дела это не подтвердилось. И в настоящее время создание АУЕ* Тахе не вменяется.

Георгий Углава — Тахи. Фото © Криминальные авторитеты

Не исключено, что в ближайшее время кто-нибудь из воров объявит сбор денег с малолеток и пропаганду среди них воровских ценностей непорядочными, чтобы дистанцироваться от АУЕ* и исключить связанные с этим правовые риски.