Россиян предупредили о письмах мошенников от имени налоговой службы

Эксперты международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) выявили активность мошенников в Сети. Преступники рассылают электронные письма юрлицам и в государственные учреждения якобы от лица налоговой.

Все письма злоумышленников выглядели одинаково. В них говорилось, что получатель обязан явиться в ФНС для "дачи показаний о движении денежных средств". При этом требовалось, чтобы перед посещением учреждения получатель письма заполнил специальную анкету, которая прилагалась в письме в качестве архива с паролем. Пароль прилагался в письме. Такая схема позволяла обойти антивирусную защиту. Когда же архив открывался, на компьютер пользователя устанавливалась программа для удалённого доступа к нему.

— ФНС России не направляет налогоплательщикам письма о наличии задолженности и с предложениями оплатить долг в режиме онлайн. Вся необходимая информация о неуплаченных налогах и способах их оплаты размещена в группе сервисов "Личный кабинет налогоплательщика". Будьте бдительны и не открывайте подобные письма, — сообщила пресс-служба ФНС.

Чтобы вызывать меньше подозрений, мошенники сделали адрес, имитирующий официальную почту налоговой службы.

— Любые просьбы загрузить, установить файлы должны расцениваться как подозрительные. При получении подобного письма необходимо оперативно сообщить внутренней службе безопасности и работать с документами только после их проверки, — сообщили представители Group-IB.