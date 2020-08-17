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Россиян предупредили о письмах мошенников от имени налоговой службы

Для кражи данных преступники используют послания, содержащие вредоносный код.

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Фото © ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный

Эксперты международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) выявили активность мошенников в Сети. Преступники рассылают электронные письма юрлицам и в государственные учреждения якобы от лица налоговой.

Все письма злоумышленников выглядели одинаково. В них говорилось, что получатель обязан явиться в ФНС для "дачи показаний о движении денежных средств". При этом требовалось, чтобы перед посещением учреждения получатель письма заполнил специальную анкету, которая прилагалась в письме в качестве архива с паролем. Пароль прилагался в письме. Такая схема позволяла обойти антивирусную защиту. Когда же архив открывался, на компьютер пользователя устанавливалась программа для удалённого доступа к нему.

ФНС России не направляет налогоплательщикам письма о наличии задолженности и с предложениями оплатить долг в режиме онлайн. Вся необходимая информация о неуплаченных налогах и способах их оплаты размещена в группе сервисов "Личный кабинет налогоплательщика". Будьте бдительны и не открывайте подобные письма, — сообщила пресс-служба ФНС.

Чтобы вызывать меньше подозрений, мошенники сделали адрес, имитирующий официальную почту налоговой службы.

Любые просьбы загрузить, установить файлы должны расцениваться как подозрительные. При получении подобного письма необходимо оперативно сообщить внутренней службе безопасности и работать с документами только после их проверки, — сообщили представители Group-IB.

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Эксперты полагают, что сведения может продавать инсайдер в крупной страховой компании.

Как сообщал Лайф, эксперты ведут обсуждение о возможности внесения в Уголовный кодекс РФ новой статьи "Налоговое мошенничество".

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