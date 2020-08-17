Названы регионы — лидеры по незаконному выращиванию конопли

По итогам первого полугодия 2020 года в России нашли и уничтожили 4248 килограммов незаконно выращенной конопли. Это в два раза меньше прошлогодних показателей — 9172 килограмма. Статистику приводит NEWS.ru со ссылкой на данные МВД России.

Лидером по незаконному выращиванию дурман-травы стал Краснодарский край. С января по июнь включительно в этом регионе было выявлено и уничтожено 1015 килограммов наркосодержащего растения. Среди других ведущих производителей конопли Хакасия (845 кг), Крым (459 кг), Дагестан (438 кг) и Адыгея (336 кг).