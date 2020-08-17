ВВС США нанесли авиаудар по сирийской армии

Американская военная авиация нанесла удар по подразделениям сирийской армии к югу от города Камышлы. Об этом сообщило государственное телевидение Сирии. Отмечается, что в результате авиаудара есть как минимум один погибший и раненые.
Американские власти и представители командования США пока воздерживаются от комментариев на этот счёт.
Неизвестные обстреляли незаконную военную базу США в СирииО пострадавших и разрушениях пока информации нет.
Как сообщал Лайф, Вашингтон намерен ужесточить санкции в отношении Сирии. При этом, как сообщала газета The New York Times, Штаты будут ужесточать санкции до тех пор, пока в Сирии не сменится власть. Тем не менее эксперты поставили под сомнение эффективность такого подхода.