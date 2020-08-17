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ВВС США нанесли авиаудар по сирийской армии

По предварительным данным, один военный погиб, ещё двое ранены.

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Истребитель ВВС США F-15. Фото © ТАСС / U.S. Air Force / Staff Sgt. Corey Hook

Американская военная авиация нанесла удар по подразделениям сирийской армии к югу от города Камышлы. Об этом сообщило государственное телевидение Сирии. Отмечается, что в результате авиаудара есть как минимум один погибший и раненые.

Американские власти и представители командования США пока воздерживаются от комментариев на этот счёт.

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О пострадавших и разрушениях пока информации нет.

Как сообщал Лайф, Вашингтон намерен ужесточить санкции в отношении Сирии. При этом, как сообщала газета The New York Times, Штаты будут ужесточать санкции до тех пор, пока в Сирии не сменится власть. Тем не менее эксперты поставили под сомнение эффективность такого подхода.

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