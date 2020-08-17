ВВС США нанесли авиаудар по сирийской армии

Американская военная авиация нанесла удар по подразделениям сирийской армии к югу от города Камышлы. Об этом сообщило государственное телевидение Сирии. Отмечается, что в результате авиаудара есть как минимум один погибший и раненые.

Американские власти и представители командования США пока воздерживаются от комментариев на этот счёт.