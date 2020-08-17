Следствие по делу Фургала продлили до 8 ноября

Следственные действия по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала продлены до 8 ноября. Такое решение принял Басманный районный суд столицы, сообщает ТАСС.
Преступление и наказание. Кто из прокуроров мог оберегать экс-губернатора Хабаровского края ФургалаУбийства, в которых обвиняют экс-губернатора Сергея Фургала, произошли ещё 15 лет назад. Тогда Хабаровский край представлял из себя кровавую криминальную республику, где обладатели малиновых пиджаков и синих прокурорских мундиров гуляли в одних ресторанах и вместе светились в криминальных хрониках. Лайф изучил события тех лет, чтобы понять, с чьей помощью Фургалу удавалось выходить сухим из воды по делам об убийствах.
— Учитывая, что срок следствия продлён до 8 ноября, Басманный суд арестовал более трёх миллионов рублей, более двух тысяч долларов и две машины — Toyota Land Cruiser и Lexus. Фургал обжаловал данное решение, — зачитала судья материалы дела.
Напомним, экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали утром 9 июля возле его дома. В тот же день он был доставлен в Москву, где его допрашивали в течение шести часов и предъявили обвинения в организации убийств бизнесменов и в покушении на убийство. В суде глава региона заявил о полной непричастности к преступлениям. Суд отправил его под арест на два месяца. Интересы экс-губернатора на судах представляли три адвоката, но Кожемякин считался его основным защитником.