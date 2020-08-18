Военные мятежники в Мали арестовали президента и премьера

В Мали — стране в Западной Африке — военные мятежники арестовали президента Мали Ибрагима Бубакара Кейту и главу правительства Бубу Сиссе. Об этом сообщает агентство Франс пресс.

Отмечается, что лидеры страны были взяты под стражу в своих домах в Бамако — столице государства. Затем их на военных машинах отправили на армейскую базу Кати, откуда и начался мятеж.

Отметим, что сообщения о выдвижении военных с этой базы появились только сегодня. События в этой стране развиваются стремительно.