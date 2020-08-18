Военные мятежники в Мали арестовали президента и премьера

В Мали — стране в Западной Африке — военные мятежники арестовали президента Мали Ибрагима Бубакара Кейту и главу правительства Бубу Сиссе. Об этом сообщает агентство Франс пресс.
Лукашенко назвал создание координационного совета оппозиции попыткой захвата властиГлава государства предупредил, что будет принимать "адекватные меры".
Отмечается, что лидеры страны были взяты под стражу в своих домах в Бамако — столице государства. Затем их на военных машинах отправили на армейскую базу Кати, откуда и начался мятеж.
Отметим, что сообщения о выдвижении военных с этой базы появились только сегодня. События в этой стране развиваются стремительно.
В Мали уже много лет наблюдается сложная обстановка с безопасностью. На территории страны действуют группы террористов. В частности, в ноябре прошлого года более 20 военных погибли при нападении боевиков. Также в Мали сильно сепаратистское движение, независимости добивается самопровозглашённое государство Азавад.