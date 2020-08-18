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"Нанёс от трёх до пяти ранений". МВД показало допрос мужчины, напавшего с ножом на девочку

28-летний приезжий не может объяснить, почему он попытался убить ребёнка.

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Полиция показала видео допроса 28-летнего мужчины, который сегодня напал в Анапе на 11-летнюю девочку и изрезал её ножом. Задержанный скучающим голосом рассказывает о содеянном и не выказывает никаких признаков сожаления.

Я сидел на лавочке, подошли двое прохожих, на одну из них я напал, сбил с ног, нанёс от трёх до пяти ранений кухонным ножом, — говорит мужчина.

На вопрос следователя, где он взял нож, подозреваемый отвечает: "В доме". После нападения приезжий из ближнего зарубежья попытался скрыться, но его поймали полицейские. Девочка в тяжёлом состоянии доставлена в больницу.

Повалил на землю и воткнул нож. В Анапе мужчина напал на 11-летнюю девочку

Раненую госпитализировали, у неё оказалась повреждена почка.

Ранее в Очакове мужчина напал на 11-летнюю девочку прямо на лестничной клетке. После удара ножом в сердце ребёнок выжил. Мужчина был задержан. Его приговорили к 22 годам лишения свободы.

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