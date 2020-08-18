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Прозванный "айфоном на колёсах" трамвай нашли брошенным на задворках завода

На предприятии говорят, что своё предназначение он исполнил.

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Фото © Ura.ru

Инновационный зеркальный трамвай R1 (Russia One) с Wi-Fi, GPS и ГЛОНАСС, который произвёл настоящий фурор на выставке "Иннопром-2014", теперь пылится на задворках завода "Уралтрансмаш" в Екатеринбурге. "iPhone на колёсах" так и не был выпущен в производство.

Фото © Ura.ru

Перед R1 стоит табличка "Трамвайное производство". При этом трамвай находится за забором и доступ к нему с улицы ограничен. На самом же предприятии говорят, что своё предназначение трамвай исполнил.

Это был концепт трамвая, и его инновационные идеи воплотились в последующих моделях, — объяснили порталу Ura.ru в пресс-службе "Уралтрансмаша".

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В момент происшествия вагон двигался на малой скорости, но удар был сильным.

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