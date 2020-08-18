Прозванный "айфоном на колёсах" трамвай нашли брошенным на задворках завода

Инновационный зеркальный трамвай R1 (Russia One) с Wi-Fi, GPS и ГЛОНАСС, который произвёл настоящий фурор на выставке "Иннопром-2014", теперь пылится на задворках завода "Уралтрансмаш" в Екатеринбурге. "iPhone на колёсах" так и не был выпущен в производство.

Перед R1 стоит табличка "Трамвайное производство". При этом трамвай находится за забором и доступ к нему с улицы ограничен. На самом же предприятии говорят, что своё предназначение трамвай исполнил.

— Это был концепт трамвая, и его инновационные идеи воплотились в последующих моделях, — объяснили порталу Ura.ru в пресс-службе "Уралтрансмаша".