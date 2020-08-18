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Стали умнее на карантине. Эксперты сообщили о повышении среднего балла абитуриентов

Разница незначительная, но заметная.

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Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Вынужденное нахождение дома из-за пандемии коронавируса, похоже, пошло на пользу российским школьникам. В частности, у выпускников школ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, планировавших поступление в вузы, вырос средний балл по предметам. Такие данные привёл председатель Совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти.

В среднем уровень абитуриентов на два-три балла по предмету вырос. Как это будет по зачисленным и в какой вуз, мы узнаем, когда пройдёт первая и вторая волна зачислений, — заявил преподаватель в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Преподавателей и студентов обяжут носить маски в вузах в новом учебном году

Индивидуальными средствами защиты сотрудников и учащихся должен будет обеспечивать университет.

Как сообщал Лайф, в текущем году из-за пандемии коронавируса российские абитуриенты смогут подать онлайн-заявления в приёмные комиссии вузов.

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