Руководителей Гостелерадио Украины призвали проверить у психиатра за травлю спевшего "Смуглянку" мальчика

Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" потребовала проверить руководство Гостелерадио Украины у психиатра в связи с отказом пустить на детское Евровидение спевшего "Смуглянку" мальчика-сироту. Оппозиция заявила, что Национальная общественная телерадиокомпания уже опозорила страну, сорвав поездку Maruv на международный конкурс.

— Это запредельный уровень не только непрофессионализма, но и неадекватности. "Оппозиционная платформа — За жизнь" требует немедленного освидетельствования руководства НОТУ специалистами в области психиатрии, — говорится в заявлении.