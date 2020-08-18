Руководителей Гостелерадио Украины призвали проверить у психиатра за травлю спевшего "Смуглянку" мальчика

Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" потребовала проверить руководство Гостелерадио Украины у психиатра в связи с отказом пустить на детское Евровидение спевшего "Смуглянку" мальчика-сироту. Оппозиция заявила, что Национальная общественная телерадиокомпания уже опозорила страну, сорвав поездку Maruv на международный конкурс.
— Это запредельный уровень не только непрофессионализма, но и неадекватности. "Оппозиционная платформа — За жизнь" требует немедленного освидетельствования руководства НОТУ специалистами в области психиатрии, — говорится в заявлении.
На Украине отказались пускать на детское Евровидение мальчика-сироту за исполнение "Смуглянки"Конкурсное видео Максима уже исчезло с YouTube-канала национального отбора.
Напомним, что 12-летний Максим из посёлка Турийск Волынской области не первый раз страдает из-за исполнения "Смуглянки" на конкурсе в Лондоне. Сразу после выступления мальчика затравили в соцсетях. Ребёнка обвинили в поддержке "оккупантов" и назвали "трусливым соловьём" и "выродком".