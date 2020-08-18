На Украине отказались пускать на детское Евровидение мальчика-сироту за исполнение "Смуглянки"

12-летнему мальчику-сироте Максиму Ткачуку из посёлка Турийск Волынской области Украины аннулировали заявку в национальном отборе на детский конкурс Евровидение-2020, который пройдёт в Польше 29 ноября. Такое решение приняла Национальная общественная телерадиокампания (НОТУ).

Видео с песней Максима уже исчезло с YouTube-канала национального отбора на детское Евровидение, хотя оно набрало более 12 тысяч лайков и лидировало в онлайн-кастинге. Отказ в регистрации связан с исполнением песни "Смуглянка" на конкурсе Stars of the Albion в Лондоне.

— Максим участвовал в конкурсе Stars of the Albion, который проходил 28.02.2020–01.03.2020 в помещении и при поддержке "Русский дом | Представительство Россотрудничества в Лондоне". Это нарушение требования подпункта "г" пункта 3.4 Положения о национальном отборе на участие в детском песенном конкурсе Евровидение-2020, — говорится в решении НОТУ

Согласно этому пункту, конкурсант не должен принимать участия в концертах и конкурсах, "организованных государственными органами, учреждениями, хозяйствующими субъектами и т.д. страны-агрессора или на территории страны-агрессора". Власти Украины так называют Россию, так как не готовы признать, что Крым вошёл в состав России на основании результатов референдума.