Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

На Украине отказались пускать на детское Евровидение мальчика-сироту за исполнение "Смуглянки"

Конкурсное видео Максима уже исчезло с YouTube-канала национального отбора.

739
Post cover

Фото © Соцсети

12-летнему мальчику-сироте Максиму Ткачуку из посёлка Турийск Волынской области Украины аннулировали заявку в национальном отборе на детский конкурс Евровидение-2020, который пройдёт в Польше 29 ноября. Такое решение приняла Национальная общественная телерадиокампания (НОТУ).

Видео с песней Максима уже исчезло с YouTube-канала национального отбора на детское Евровидение, хотя оно набрало более 12 тысяч лайков и лидировало в онлайн-кастинге. Отказ в регистрации связан с исполнением песни "Смуглянка" на конкурсе Stars of the Albion в Лондоне.

Максим участвовал в конкурсе Stars of the Albion, который проходил 28.02.2020–01.03.2020 в помещении и при поддержке "Русский дом | Представительство Россотрудничества в Лондоне". Это нарушение требования подпункта "г" пункта 3.4 Положения о национальном отборе на участие в детском песенном конкурсе Евровидение-2020, — говорится в решении НОТУ

На Украине затравили мальчика-сироту за песню "Смуглянка" в Лондоне

Талантливого ребёнка прозвали "трусливым соловьём".

Согласно этому пункту, конкурсант не должен принимать участия в концертах и конкурсах, "организованных государственными органами, учреждениями, хозяйствующими субъектами и т.д. страны-агрессора или на территории страны-агрессора". Власти Украины так называют Россию, так как не готовы признать, что Крым вошёл в состав России на основании результатов референдума.

Напомним, полуостров стал регионом России после проведённого там в марте 2014 года голосования, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Во время недавнего визита в Керчь президент РФ Владимир Путин объяснил, почему Украина не развивала Крым.

Выбор редакции

Loading...