На Украине затравили мальчика-сироту за песню "Смуглянка" в Лондоне

Украинские пользователи соцсетей затравили 12-летнего Максима из посёлка Турийск Волынской области после победы на международном песенном конкурсе Stars of the Albion в Лондоне, приуроченному к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной. Мальчик-сирота кроме первого места получил ещё и награду как "молодое будущее дарование".

Однако на родине не все оказались рады успеху ребёнка. Максим исполнил военную песню "Смуглянка" на русском языке. При этом мальчик был одет в советскую форму. В соцсетях талантливого подростка обвинили в поддержке "оккупантов" и назвали "трусливым соловьём" и "выродком".

— У каждого есть своё мнение. Пусть говорят. Я бы спросил, зачем, что им не нравится? То, что я спел песню на 75-летие Победы, ещё не означает, что они мне должны писать всякие гадости, — прокомментировал ситуацию Максим изданию "Страна.ua".

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