В центре Санкт-Петербурга молодого человека избили и ударили ножом из-за замечания

Двое мужчин напали на прохожего в центре Санкт-Петербурга. Инцидент произошёл в ночь на 17 августа. 20-летний Ислам и 21-летний Арсен гуляли по Дворцовой площади в нетрезвом виде. При этом, как отмечают очевидцы, молодые люди были пьяны. Они приставали к прохожим и ругались матом. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.