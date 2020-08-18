В центре Санкт-Петербурга молодого человека избили и ударили ножом из-за замечания

Двое мужчин напали на прохожего в центре Санкт-Петербурга. Инцидент произошёл в ночь на 17 августа. 20-летний Ислам и 21-летний Арсен гуляли по Дворцовой площади в нетрезвом виде. При этом, как отмечают очевидцы, молодые люди были пьяны. Они приставали к прохожим и ругались матом. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
На Урале жестоко избили мужчину, который переодевал плавки на глазах у детейОн уже перенёс операцию и находится на лечении. В деле разбирается полиция.
В этот момент мимо шумной компании проходил 18-летний Александр. Он сделал мужчинам замечание, за что получил несколько ударов и ножевое ранение в ногу. Пострадавшего петербуржца госпитализировали.
Прохожие вызвали полицию. Оперативники задержали уроженцев южного региона России и составили на них протоколы за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Лайф публиковал видео того, как житель Санкт-Петербурга протащил сотрудника ГИБДД на капоте автомобиля.