В Общественной палате призвали до конца года закрыть кальянные в России

В Общественной палате (ОП) России предложили ограничить работу кальянных заведений до конца 2020 года. Соответствующее предложение на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко направил автор идеи, член ОП РФ Султан Хамзаев. Он отметил, что многочисленные эксперты неоднократно предупреждали, что курение кальяна повышает риск заражения коронавирусом.

— На фоне опасений ряда специалистов, что в осенний период возможно усиление распространения коронавирусной инфекции в стране, просим Вас рассмотреть возможность рекомендовать властям субъектов Российской Федерации запретить до конца текущего года работу специализированных кальянных, — приводит RT цитату из обращения.

Хамзаев предлагает также запретить продажу кальянов в ресторанах и кафе до 31 октября 2020 года. Данная дата продиктована вступлением в силу федерального закона о запрете курения кальянов в помещениях, которые предназначены для предоставления услуг общественного питания.