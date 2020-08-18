Китай назвал стоимость своей вакцины от коронавируса. Недёшево

Китайская фармацевтическая корпорация Sinopharm ("Синофарм") выпустит в продажу свою инактивированную вакцину от коронавируса в декабре этого года. Как сообщил председатель правления, секретарь партийного комитета компании Лю Цзинчжэнь, препарат будет стоить примерно $144.
По его словам, вероятность защиты от коронавируса при первой инъекции составляет 97%. При введении второй показатель повышается почти до 100%. По его словам, интервал между первой и второй инъекциями составляет обычно 28 дней. Необходимый иммунитет для защиты от CoViD-19 вырабатывается примерно в течение полумесяца после одного укола.
— После того как инактивированная вакцина поступит на рынок, её цена не будет очень высокой, она будет где-то в районе нескольких сотен юаней. Если говорить о двух инъекциях, то цена будет в пределах 1000 юаней [около $144], — приводит его слова портал Sina.
По его словам, приступит к регистрации вакцины компания после завершения третьей фазы клинических испытаний. Цзинчжэнь сообщил, что Пекинский исследовательский институт биопрепаратов будет выпускать до 120 миллионов вакцин в год, Уханьский институт биопрепаратов — 100 миллионов.
Минздрав показал на видео, как делают первую в мире вакцину от коронавирусаБольшая часть процессов создания препарата полностью автоматизирована.
Напомним, что президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа. Как отметил глава государства, препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе. О готовности купить вакцину у России уже заявили в Монголии и во Вьетнаме. Внимание на российскую разработку обратили и в Сербии — президент страны Александр Вучич заявил о готовности первым испытать вакцину.