Китай назвал стоимость своей вакцины от коронавируса. Недёшево

Китайская фармацевтическая корпорация Sinopharm ("Синофарм") выпустит в продажу свою инактивированную вакцину от коронавируса в декабре этого года. Как сообщил председатель правления, секретарь партийного комитета компании Лю Цзинчжэнь, препарат будет стоить примерно $144.

По его словам, вероятность защиты от коронавируса при первой инъекции составляет 97%. При введении второй показатель повышается почти до 100%. По его словам, интервал между первой и второй инъекциями составляет обычно 28 дней. Необходимый иммунитет для защиты от CoViD-19 вырабатывается примерно в течение полумесяца после одного укола.

— После того как инактивированная вакцина поступит на рынок, её цена не будет очень высокой, она будет где-то в районе нескольких сотен юаней. Если говорить о двух инъекциях, то цена будет в пределах 1000 юаней [около $144], — приводит его слова портал Sina.