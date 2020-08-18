Минздрав показал на видео, как делают первую в мире вакцину от коронавируса

Министерство здравоохранения России опубликовало уникальные кадры с производства первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции CoViD-19, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.
На кадрах видно, как облачённые в средства индивидуальной защиты сотрудники предприятия следят за правильной работой автоматики, выполняющей большую часть работ по производству вакцины.
Президент Мексики заявил о готовности первым испытать российскую вакцину от коронавирусаВпрочем, с таким заявлением его уже опередили сербский лидер Александр Вучич и президент Филиппин Родриго Дутерте.
Напомним, что президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа. Как отметил глава государства, препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе. О готовности купить вакцину у России уже заявили в Монголии и во Вьетнаме. Внимание на российскую разработку обратили и в Сербии — президент страны Александр Вучич заявил о готовности первым испытать вакцину.