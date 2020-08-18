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Ещё 1155 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

С начала эпидемии столичные врачи поставили на ноги свыше 199 тысяч инфицированных.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Зыков Кирилл

За минувшие сутки в Москве от коронавирусной инфекции CoViD-19 выздоровело 1155 пациентов. Статистику на 18 августа привела заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1155 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 199 117, — рассказала она.

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После реанимации пациентка потеряла 13 килограммов веса и не могла самостоятельно передвигаться.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что иммунитет к новой коронавирусной инфекции есть более чем у 20% жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Астраханской, Тюменской областей и Татарстана.

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