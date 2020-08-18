Ещё 1155 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

За минувшие сутки в Москве от коронавирусной инфекции CoViD-19 выздоровело 1155 пациентов. Статистику на 18 августа привела заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1155 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 199 117, — рассказала она.
Коронавирус поразил 95% лёгких. В Подмосковье вылечили, казалось, безнадёжно больную россиянкуПосле реанимации пациентка потеряла 13 килограммов веса и не могла самостоятельно передвигаться.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что иммунитет к новой коронавирусной инфекции есть более чем у 20% жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Астраханской, Тюменской областей и Татарстана.