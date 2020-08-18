Ещё 1155 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

За минувшие сутки в Москве от коронавирусной инфекции CoViD-19 выздоровело 1155 пациентов. Статистику на 18 августа привела заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1155 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 199 117, — рассказала она.