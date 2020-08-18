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В Роспотребнадзоре рассказали о популяционном иммунитете к коронавирусу

В 23 регионах проведено более 65 тысяч тестов.

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Фото © Pixabay

Иммунитет к новой коронавирусной инфекции есть более чем у 20% жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Астраханской, Тюменской областей и Татарстана. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В 23 регионах страны проведено более 65 тысяч тестов, ещё в трёх регионах завершается исследование, там проведено ещё 9 тысяч тестов, — цитирует пресс-службу ведомства РИА "Новости".

Отмечается, что всех 26 регионах обследовано примерно по 3000 человек.

Иммунолог рассказал о риске повторного заболевания коронавирусом

Отчасти вероятность этого зависит от числа случаев инфекции в конкретном регионе.

Ранее иммунолог рассказал о риске повторно подхватить коронавирус.

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