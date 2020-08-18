В Роспотребнадзоре рассказали о популяционном иммунитете к коронавирусу

Иммунитет к новой коронавирусной инфекции есть более чем у 20% жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Астраханской, Тюменской областей и Татарстана. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

— В 23 регионах страны проведено более 65 тысяч тестов, ещё в трёх регионах завершается исследование, там проведено ещё 9 тысяч тестов, — цитирует пресс-службу ведомства РИА "Новости".

Отмечается, что всех 26 регионах обследовано примерно по 3000 человек.